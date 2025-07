Cosenza: al Centro per l’Impiego incontri di formazione per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità

- Advertisement -

COSENZA – Il Centro per l’Impiego di Cosenza punta il faro sul Piano delle Politiche Attive del Lavoro – PADEL, nuovo strumento strategico concepito in sinergia tra i Dipartimenti Lavoro e Programmazione Unitaria della Regione con l’obiettivo di garantire nuove forme di lavoro in Calabria. Di fatti, proprio la creazione di nuove imprese e di posti di lavoro, attraverso l’autoimpiego, è stata al centro del doppio appuntamento di ieri, martedì 29 luglio nella sede del CpI, a Vagliose – già Palazzo della Provincia.

Sono stati circa 50 gli utenti presenti alle due sessioni che hanno interagito in maniera coinvolta e interessata con il responsabile Giovanni Cuconato e i funzionari presenti. In particolare, Sonia Brindisi ha passato in rassegna i 13 interventi inclusi nel Piano per l’Occupazione 2023-2027, le cui misure sono volte a: migliorare l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro, a promuovere un lavoro di qualità, a potenziare l’integrazione pubblico-privato e le competenze digitali e verdi e sono calibrate su specifici target (giovani, donne, lavoratori svantaggiati). Valentina Cavaliere e Roberto Giardino hanno poi puntato l’obiettivo sugli Avvisi del Piano dedicati all’autoimpiego e alla creazione d’impresa, quali FUSESE – Fund for Self-Employment and Self-Entrepreneurship, che riguarda l’erogazione di incentivi per sostenere e promuovere la nascita di attività imprenditoriali innovative e sostenibili.

FIDEG – Fondo Imprese Donne e Giovani

L’iniziativa è stata dedicata anche alla promozione di FIDEG – Fondo Imprese Donne e Giovani, che prevede la possibilità per donne di ogni età e giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni – che intendono costituire o hanno già costituito da meno di 12 mesi, una nuova impresa a prevalente composizione femminile o giovanile, prioritariamente nel settore turistico -, di accedere a un percorso di formazione e accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità. Con il lancio di quest’ultimo avviso, come aveva già avuto modo di affermare l’assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale, Giovanni Calabrese, la Regione Calabria compie un passo concreto verso la valorizzazione dei talenti femminili e giovanili.

L’occasione è stata fertile per fornire a chi ha un’idea imprenditoriale da realizzare, informazioni, chiarimenti e una prima assistenza sulle tipologie di incentivi e le agevolazioni introdotte dalla Regione Calabria e su come richiederle, ma anche per mettere in luce la presenza di un servizio che il Centro per l’Impiego offre già in maniera consolidata.

Gli incontri del 29 luglio si svolti nell’ambito degli Edo@Days, promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per illustrare l’iniziativa “Educazione Digitale per l’Occupazione (EDO)”, che il Cpi organizza periodicamente dall’inizio del mese. EDO è il nuovo strumento mirato a migliorare le competenze digitali di base dei cittadini disoccupati, coinvolti nel programma Garanzia Occupabilità Lavoratori – GOL, e che non hanno mai usufruito di alcuna attività formativa. Anche nel corso dei due incontri su autoimpiego e autoimprenditorialità, quindi, i funzionari del Cpi hanno fornito anche supporto diretto per facilitare l’accesso e la registrazione degli utenti alla piattaforma dedicata.