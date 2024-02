Cosenza al 7° posto nella top 20 delle città d’arte europee. Caruso: “viatico per il rilancio che stiamo operando”

“Una oggettività che premia il Piano Strategico della Cultura che abbiamo messo in campo per una rinascita socio-culturale ed economica della nostra città e della sua vasta area urbana e che incoraggia la nostra azione – ha aggiunto Caruso – che prosegue: “Ed infatti, se a essere valutati sono i dati di Google Maps relativi a parole chiave legate alle 7 principali discipline artistiche presenti in una città , dall’architettura alla musica e alla letteratura, passando per le arti visive e le arti performative, Cosenza ha tutte le caratteristiche ideali richieste dai turisti. Se, ancora, determinante nella scelta è il numero di istituzioni artistiche per ogni 10mila abitanti sempre sulla base dei dati di Google Maps, allora Cosenza ne lascia tante dietro di sé (anche la bella Assisi all’11 posto)”.

COSENZA – "Nella classifica da Holidu, solo dopo Urbino, Lecce, Mantova, Matera, Parigi e Bilbao? Non certo una commissione di esperti che potrebbe essere portata a esprimere un giudizio soggettivo, a volte condizionato dalle contingenze, ma i dati obiettivi delle ricerche che gli stessi turisti fanno su Google Maps per individuare la meta delle loro vacanze". È quanto afferma in una nota commentando la classifica pubblicata dal noto portale di viaggi che ha tra le migliori 20 città da scegliere per un viaggio turistico culturale.

“Offerta culturale variegata e completa”

“Basti pensare, infatti, alle numerose istituzioni culturali presenti nella nostra città, molte delle quali concentrate e vicinissime tra loro nel bellissimo centro storico, tanto da garantire, in pochi giorni, un’offerta culturale variegata e completa – dall’archeologia all’arte contemporanea attraverso i suoi Musei, dall’architettura dei suoi palazzi ai monumenti simbolo, dalla musica al teatro, ai suoi personaggi illustri che hanno lasciato un importante segno nella cultura cittadina, dal percorso religioso a quello enogastronomico, e tanto altro ancora. Per non parlare della sua storia, o meglio delle sue storie – tutte importanti tanto da non saper decidere quale di essa ne rappresenti il brand – da scoprire in ogni angolo, in ogni vicolo, in ogni quartiere della città. Tutti questi elementi spingono i turisti a scegliere la nostra città che, evidentemente, in essa, quindi, trovano il luogo ideale per la loro vacanza culturale.

