Cosenza, ai domiciliari per stalking viola la misura cautelare e finisce in carcere

COSENZA – La Polizia di Stato ha eseguito ieri pomeriggio un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un uomo di 57 anni, residente in un centro della provincia, che era già detenuto ai domiciliari con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. Il 57enne era stato arrestato lo scorso 13 maggio per le condotte persecutorie nei confronti di una donna con la quale, negli anni precedenti, aveva avuto una relazione. Dopo aver riallacciato i rapporti con lei ed essersi scambiati i numeri di telefono, ha iniziato però a perseguitarla con numerosi messaggi che in poco tempo sono diventati ingiurie e minacce di azioni violente, persino di morte.

Come se non bastasse il 57enne, avrebbe messo in atto danneggiamenti arrivando a tentare di incendiare l’abitazione della vittima. Spaventata, la donna si è rivolta alla Polizia e a seguito della denuncia e degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato e posto in detenzione domiciliare. Le prescrizioni imposte dalla misura però, sono state disattese in quanto lo scorso 14 giugno, il 57enne, è evaso dai domiciliari, ed è stato trovato dagli agenti a circa 300 metri dalla propria abitazione. Da qui il trasferimento in carcere.