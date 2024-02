Cosenza, agricoltori in protesta bloccano la statale 107: «Occhiuto deve ascoltarci»

COSENZA – Hanno bloccato il traffico in zona Vaglio Lise, sulla statale 107 ‘Silana Crotonese’ gli agricoltori che da circa una settimana hanno occupato l’area nei pressi del deposito della stazione ferroviaria della città. Appena hanno saputo che non sarebbero stati auditi dal presidente della Regione alcuni manifestanti sono scesi in strada, paralizzando la viabilità. La tensione e il nervosismo sono cresciuti cresciuta anche in seguito allo slittamento della manifestazione di domani a Roma.

“Siamo qui al freddo e al gelo da giorni, è ingiusto che Occhiuto non venga a parlarci, deve ascoltarci”, ci dicono gli agricoltori. Un episodio che pare abbia smosso i vertici della Cittadella: dopo una serie di telefonate, probabilmente, domani, il governatore si recherà a Cosenza per avere un colloquio con loro. La situazione al momento è ritornata alla normalità.