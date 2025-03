Cosenza: agli arresti domiciliari trovato con 10 grammi di cocaina, arrestato 33enne

- Advertisement -

COSENZA – La Polizia ha arrestato durante un servizio di controllo del territorio in un noto quartiere ad elevata densità criminale, un giovane di 33 anni. Gli agenti hanno proceduto al controllo presso il domicilio di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, resosi responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quando i poliziotti sono arrivati il giovane è si è affacciato dalla finestra ed ha tentato di disfarsi di un involucro che però, è stato prontamente recuperato da uno dei poliziotti, contenente circa 13 dosi di cocaina, per un peso totale di 5,021 grammi, debitamente confezionate e termosigillate. Perquisita anche la sua abitazione, sono state trovate ulteriori 10 dosi per un peso totale di grammi 5,11, di un bilancino di precisione e di materiale atto al confezionamento. Il 33enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.