Cosenza, aggressione alla guardia giurata. Parla il fratello del paziente: ‘si sarebbe potuto evitare’

COSENZA – A seguito della segnalazione che in mattinata è stata pubblicata dalla nostra testata giornalistica, riguardo l’aggressione della guardia giurata al pronto soccorso di Cosenza, ci ha contatto il fratello del paziente autore del gesto.

“Tutto è iniziato nella mattinata di ieri in un centro della provincia di Cosenza – racconta l’uomo – quando, abbiamo richiesto per mio fratello, un 47enne, l‘intervento del CIM e di conseguenza di un’ambulanza e delle forze dell’ordine per il trasferimento nel reparto idoneo. Nonostante il suo stato, evidente, di agitazione il medico del 118 non avrebbe ritenuto necessario firmare il TSO. Mio fratello si è persino scagliato contro dei carabinieri intervenuti sul posto.

Quello che mi preme dire è che il problema si è creato a monte e poteva essere evitato se ‘quel medico’ avesse firmato il trattamento sanitario obbligatorio sin da subito. Invece mio fratello è stato trasferito a Cosenza come un semplice paziente in pronto soccorso.