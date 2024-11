Cosenza: aggredisce la compagna minacciandola con un coltello, arrestato 47enne

- Advertisement -

COSENZA – I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente. I militari della Sezione Radiomobile sono tempestivamente intervenuti quando la donna ha chiesto aiuto tramite la centrale operativa, accertando che, all’interno della sua abitazione, fosse stata, poco prima, da lui aggredita e minacciata con un coltello.

La vittima è dovuta ricorrere alle necessarie cure mediche presso l’Ospedale di Cosenza. A seguito di mirati approfondimenti di indagine è, inoltre, emerso che non si trattava di fatti estemporanei, ma che la donna aveva già subito altre violenze e vessazioni.

L’arrestato è stato associato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, presso la casa circondariale di Cosenza, dove attualmente si trova in regime di custodia cautelare in carcere, a seguito dell’udienza di convalida innanzi al GIP presso il Tribunale di Cosenza, essendo stati riconosciuti nei suoi confronti i gravi indizi di colpevolezza del delitto di maltrattamenti in famiglia e, inoltre, il pericolo che potesse commettere altri reati della stessa specie, tenuto conto delle modalità di realizzazione della condotta contestata, grave e allarmante.