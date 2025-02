Cosenza, aggredisce in auto a pugni la compagna in attesa. Bloccato da un carabiniere fuori servizio

- Advertisement -

COSENZA – È stato il provvidenziale intervento di un carabiniere, che aveva appena smontato dal servizio e stava tornando a casa, ad evitare, nella tarda mattinata di oggi, conseguenze peggiori ad una donna aggredita dal compagno mentre si trovavano in auto. Il militare, incolonnato nel traffico nei pressi del distributore Q8, lungo la strada Provinciale 234 in contrada Gergeri, ha visto sull’altra corsia un’auto ferma con le portiere aperte che intralciava anche la circolazione. All’interno un uomo e una donna che discutevano animatamente. Dalle parole, però, l’uomo è passato ai fatti, iniziando a colpire con numerosi pugni al volto e al petto la donna che ha provato inutilmente a difendersi dalla furia dell’uomo.

Il carabiniere, sceso dalla sua auto, si è immediatamente portato verso l’auto della coppia riuscendo, non senza difficoltà, a far desistere l’uomo (un 32enne) evitando che continuasse a malmenare la donna che è risultata successivamente essere incinta di pochi mesi. Dopo averlo fatto scendere e allontanare dall’auto, il militare ha subito allertato la centrale operativa del Comando provinciale per chiedere supporto. Sul posto sono poi sopraggiunte una volante della Questura e una gazzetta dei Carabinieri. L’uomo è stato identificato e denunciato in flagranza per maltrattamenti mentre la donna, dolorante e con delle ferite vicino l’orecchio, è stata accompagnata dal 118 in ospedale per le cure del caso.