Cosenza, addio all’ex consigliere comunale Pisano: «scompare un socialista appassionato»

COSENZA – Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco Franz Caruso per la scomparsa dell’ex consigliere e assessore comunale della città di Cosenza Pasquale Pisano. “Con Pasquale Pisano – ha commentato Franz Caruso – scompare un socialista appassionato e della prima ora. Una figura storica che negli anni ha sempre praticato gli ideali del socialismo riformista portando grande rispetto verso una fede politica che non ha mai tradito, ancorandola a valori d’altri tempi”.

Nell’esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia, in particolare ai figli Ernesto, Luca e Alessandra, il Sindaco Franz Caruso ha ricordato anche il percorso politico-amministrativo di Pasquale Pisano all’interno del consiglio comunale e della giunta di Palazzo dei Bruzi durante la consiliatura 1980/1985, quando alla guida della città si avvicendarono prima Antonio Rugiero e Pino Gentile e, infine, Claudio Giuliani, subentrato come Sindaco, in qualità di assessore anziano.

“Erano gli anni in cui Pasquale Pisano – ricorda Franz Caruso – divise i banchi di Palazzo dei Bruzi (il PSI aveva ben 14 consiglieri) con diversi compagni come Vincenzo Ziccarelli, Giovambattista Massara, Fernando Greco ed Egidio Scarpelli, per citarne solo alcuni. Pasquale Pisano in quel periodo entrò anche in giunta, rimanendo in carica come assessore dal gennaio 1981 al luglio dello stesso anno.

Uomo perbene, era dotato di grande equilibrio, capacità di mediazione e fervida intelligenza. Qualità che coniugate con il grande rispetto per gli avversari politici, possano illuminare ed essere da esempio alle nuove generazioni che intendano dedicarsi alla vita politica e amministrativa. Il fatto che Pasquale oggi non sia più con noi ci riempie il cuore di grande tristezza”.