Cosenza, ad ottobre torna la Festa del Cioccolato. Caruso: «Ben oltre i record dell’anno scorso»

COSENZA – Torna il 24, 25 e 26 ottobre la Festa del Cioccolato a Cosenza. “Quest’anno, sono certo andremo ben oltre i numeri record che abbiamo registrato nella scorsa edizione”. È quanto afferma il sindaco Franz Caruso annunciando uno degli eventi autunnali più attesi della città e dell’intero territorio provinciale e regionale.

Il primo cittadino spiega che nelle prossime settimane, con la conferenza stama, saranno illustrati tutti i particolari ” di una iniziativa strutturata – prosegue Caruso – di altissimo valore, che abbina sapientemente gusto, cultura e spettacolo e che anima il cuore di Cosenza irradiando di positività tutta l’area urbana. Ed, invero, la Festa del Cioccolato, che valorizza le eccellenze locali, per come ampiamente dimostrato negli anni passati, rappresenta, tra l’altro, un forte richiamo per visitatori e turisti, generando un significativo indotto economico”.

Cosenza, Festa del Cioccolato 2025 nell’ultimo week end di ottobre

“Nel celebrare il cioccolato come prodotto artigianale, se ne promuove anche l’arte della lavorazione abbinata, peraltro, a specialità locali come può essere il nostro peperoncino, il bergamotto ed in generale i nostri prelibati agrumi, offrendo, al contempo, una vetrina promozionale alle aziende di qualità che le commercializzano. Il tutto è avvolto in un clima di festa e condivisione che rende unica la manifestazione ideata dalla CNA presieduta da Michele Marchese ed organizzata da Publiepa, rappresentata da Francesca De Rose“.

“In attesa di conoscere le novità e le sorprese dell’edizione 2025 della festa del Cioccolato – conclude Franz Caruso – l’appuntamento è stato già fissato, per come detto, nell’ultimo weekend di ottobre“.