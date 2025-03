- Advertisement -

COSENZA – Una situazione che va avanti da diversi mesi e che continua a destare preoccupazioni tra i cittadini. Parliamo della possibile contaminazione dell’acqua potabile su via Benito Falvo. Dopo la denuncia dei residenti a luglio dello scorso anno, il Comune di Cosenza era intervenuto e, dopo aver effettuato un’accurata ispezione, aveva individuato e aggiustato alcune perdite e delle rotture sullo schema fognario e delle acque bianche che portavano alla contaminazione dell’acqua. Situazione che, a detta dei cittadini che abitano su Via Falvo, non si sarebbe risolta vista la continua presenza di batteri coliformi nell’acqua potabile.

L’Assessore Francesco De Cicco, insieme all’ingegnere Raffaele Notte, nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di prelievi in diversi punti con nuove analisi dell’acqua. I risultati non hanno riscontrato alcuna presenza di batteri all’interno delle condotte comunali e dal Comune hanno spiegato che, dunque, il problema è da ricercare all’interno delle cisterne condominiali o in qualche perdita nelle tubature dei palazzi la cui competenza è dei condomini. Ma una cittadina che ha scritto alla nostra redazione, allegando i risultati di laboratorio con diversi prelievi effettuati nel corso del tempo (da novembre 2024 a febbraio 2025) ha chiesto al Comune di Cosenza di effettuare ulteriori indagini vista che i risultati hanno evidenziato che in alcuni giorni vi è la presenza di batteri anche in alte quantità, in altri l’esito delle analisi ha invece dato un riscontro negativo.

La risposta di una cittadina di Via Falvo

«Pur riconoscendo l’importanza delle analisi ufficiali e dei dati presentati, desidero portare all’attenzione un aspetto che, a mio avviso, non è stato adeguatamente considerato: la variabilità dei risultati delle analisi nel tempo, l’inspiegabilità di come solo alcuni numeri civici siano interessati ed altri no pur essendo nella stessa via, e l’insostenibilità della situazione per chi vive quotidianamente con questo problema. Infatti, sebbene nelle analisi effettuate in più punti l’acqua sia risultata potabile, abbiamo riscontrato una contaminazione batterica, in particolare da batteri coliformi, che appare in modo ricorrente e inspiegabile dopo alcuni periodi di apparente normalità. Questo fenomeno crea una situazione di grave incertezza, non solo per la salute pubblica, ma anche per la gestione della cisterna domestica, che diventa impossibile da pulire in modo adeguato a causa dell’imprevedibilità del problema».

«Quando il sistema idrico mostra segni di contaminazione, non è possibile effettuare una pulizia tempestiva e frequente della cisterna senza affrontare costi onerosi, ma soprattutto senza la certezza di sapere cosa stia succedendo. Se l’acqua fosse costantemente sicura, non ci sarebbe bisogno di interventi continui. Eppure, il ripetersi del problema solleva legittimi dubbi sulla stabilità della qualità dell’acqua. Pertanto, è fondamentale che vengano effettuate ulteriori indagini per individuare il punto di rottura o di infiltrazione che causa questa contaminazione intermittente. Solo così si potrà risolvere una volta per tutte il problema che ormai affligge i residenti di via Benito Falvo. Come sottolineato dall’assessore De Cicco, “l’acqua, come la sanità, è un bene primario”, e la sicurezza dell’acqua potabile deve essere garantita in modo assoluto. Come dice anche il Sindaco Franz Caruso “quando si segnala un problema a Cosenza, due ore e risolviamo”».

«Noi abbiamo perso il conto delle ore trascorse in attesa di una risposta risolutiva, ma non abbiamo perso la speranza che finalmente venga trovata una soluzione definitiva. Perciò ci aspettiamo impegno per risolvere questa questione, che ormai dura da troppo tempo. Confidiamo che le autorità competenti intervengano quanto prima per fare chiarezza sulla causa della contaminazione e per garantire un’acqua sicura e salubre per tutti i cittadini».