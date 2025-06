Cosenza, accordo Provincia–CONI: più sport nelle scuole per il benessere dei giovani

- Advertisement -

COSENZA – La Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha incontrato oggi il Delegato Provinciale del CONI Francesco Manna, per discutere di iniziative volte a rafforzare e ampliare le opportunità sportive nelle scuole e sul territorio provinciale. Nel corso del colloquio è stata affrontata la strategia di implementazione di una sinergia istituzionale che favorisca la pratica sportiva tra i giovani, con particolare attenzione alle palestre degli istituti scolastici.

Il CONI ha confermato il proprio impegno, mettendo a disposizione un tecnico specializzato al fine di accelerare i lavori di ristrutturazione e adeguamento delle strutture sportive scolastiche attualmente in corso. La Provincia di Cosenza si farà inoltre tramite con i Dirigenti scolastici, per favorire l’ampliamento delle ore di attività motoria nelle scuole e per garantire la presenza di un allenatore CONI che possa supportare gli insegnanti e incentivare la partecipazione degli studenti alle attività sportive.

«Questo accordo – ha dichiarato la Presidente Succurro – rappresenta un passo importante verso la promozione di uno stile di vita sano e attivo tra i giovani, attraverso una collaborazione sinergica tra istituzioni pubbliche e sportive».

La Provincia di Cosenza e il CONI confermano il proprio impegno a lavorare insieme per creare opportunità sportive accessibili e di qualità, contribuendo alla crescita umana e sociale delle nuove generazioni.

«Sono molto soddisfatta dell’incontro odierno con il Delegato Provinciale del CONI, Francesco Manna» – ha aggiunto la Presidente, sottolineando «l’importanza di rafforzare e ampliare le opportunità sportive nelle nostre scuole e sul territorio, perché lo sport rappresenta un elemento chiave per la crescita, la salute e il benessere dei nostri giovani».

«Continueremo a lavorare insieme per promuovere iniziative che coinvolgano tutta la comunità e che possano portare benefici duraturi a livello provinciale. Ringrazio il CONI per la collaborazione e l’impegno condiviso in questa importante sfida», ha concluso Rosaria Succurro.

Entusiasta anche il Delegato del CONI Francesco Manna: «esprimo profonda soddisfazione per l’incontro avuto con la presidente della Provincia di Cosenza. È stato un momento di confronto costruttivo, durante il quale abbiamo condiviso obiettivi comuni legati alla valorizzazione dello sport sul nostro territorio. La disponibilità e l’attenzione dimostrate verso le esigenze del mondo sportivo ci incoraggiano a proseguire con determinazione nel percorso di collaborazione istituzionale. Sono certo che, grazie a un dialogo continuo e sinergico, potremo sviluppare iniziative concrete a favore dei giovani, dell’inclusione sociale e della promozione dei sani valori dello sport» – il commento.