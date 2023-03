Cosenza accorcia le distanze con Bruxelles ed entra nella rete Building Europe

COSENZA – Cosenza entra a far parte della rete Building Europe with Local Councillor. La consigliera comunale, Alessandra Bresciani, delegata dal sindaco Franz Caruso, è tra i 21 rappresentanti delle Regioni d’Italia della rete Building Europe with Local Councillor.

“L’obiettivo – ha affermato il sindaco Franz Caruso – è quello di accorciare le distanze con Bruxelles, perché c’è un Sud ed una Calabria virtuosa, che si sente parte integrante dell’Europa ed ha bisogno di sentirsi vicina alle istituzioni comunitarie. Non v’è dubbio, infatti, che l’Europa rappresenti un’occasione di crescita e di sviluppo per il Mezzogiorno del Paese, di cui gli Enti Locali devono farsi carico facendo rete ed utilizzando nel migliore dei modi gli strumenti che essa ci offre. A tal fine è necessario approfondire le tematiche care all’Unione Europea inerenti i fondi pubblici, i piani strategici di azione, le politiche comunitarie per dar vita ad un processo bottom-up che ci consentirà non solo di accogliere le sfida dell’Europa, ma di vincerle. In questa ottica la presenza di una nostra rappresentante a Bruxelles è stata importante e strategica perché ha inserito Cosenza, grazie al lavoro svolto da Alessandra Bresciani, in una rete nazionale di vicinanza all’Europa”.

Soddisfatta del risultato ottenuto dalla tre giorni di lavoro a Bruxelles, la consigliera Alessandra Bresciani ha spiegato che si è trattato di due giorni di confronto e formazione su temi di interesse locale.

“Il Progetto Costruire l’Europa con i consiglieri locali – spiega Alessandra Bresciani – mira a creare un’alleanza tra le Istituzioni europee e i livelli di governance locale. Un obiettivo centrato perché Cosenza è riuscita a farne parte ed ora rilancerà le opportunità offerte dall’ UE attraverso un confronto di merito con i nostri concittadini. Alla base del progetto ,infatti, c’è la consapevolezza che comunicare sui temi dell’UE sia una responsabilità condivisa dalle Istituzioni dell’Unione e dagli Stati membri a tutti i livelli, compreso quello locale”.