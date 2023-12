Cosenza, picchia la donna che lo ospita per il periodo natalizio: denunciato

COSENZA – Un uomo è stato denunciato per percosse e violenza privata a Cosenza. Ieri sera, nel corso dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, predisposti dal questore Cannizzaro, gli agenti della Squadra Volante, a seguito di una segnalazione da parte di una donna che aveva notato una signora in lacrime che affacciata da una finestra chiedeva aiuto, intervenivano in una nota via della città di Cosenza.

Dopo aver individuato e preso contatti con la vittima, che riferiva loro di aver subito percosse e violenza privata da un amico che la ospitava per il periodo natalizio, in poco tempo i poliziotti riuscivano a rintracciare l’uomo in questione veniva denunciato all’autorità giudiziaria Dopo aver ricevuto le necessarie rassicurazioni ed il conforto del caso, la vittima veniva affidata ad un’associazione del luogo che la riaccompagnava presso la propria abitazione sita in un comune della provincia.