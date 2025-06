Cosenza, a piazza Loreto ritorna la festa parrocchiale: tra fede, buona musica e degustazioni

- Advertisement -

COSENZA – Venerdì 27 e sabato 28 giugno a Piazza Loreto ritorna in centro città l’appuntamento con la festa parrocchiale “Sacro cuore di Gesù e Madonna di Loreto”. Anche quest’anno, sotto la guida di don Gino e don Michele, il programma prevede diverse iniziative volte a coinvolgere tutta la cittadinanza. Una due giorni realizzata in ricordo di Antonio Farina, attivo parrocchiano e presidente della circoscrizione nel momento in cui l’iniziativa è nata.

Festa parrocchiale a piazza Loreto: il programma

Il programma della festa parte venerdì alle 18 con l’apertura degli stand espositivi dell’associazione “Chi Cerca…Trova” presso i quali si troveranno manufatti artigianali, bigiotteria, orologi, bambole e giochi fatti a mano, burattini di legno, saponi artigianali, monete e carte da collezione. Sarà inoltre allestito uno spazio dedicato al vernissage di alcuni artisti locali e sarà presente l’associazione “Gianmarco De Maria”.

Alle 19 sarà celebrata la messa solenne del Sacro Cuore di Gesù con il saluto di don Fausto. Alle ore 21, invece, spazio alla Commedia teatrale della compagnia Spaccamattuni “Due amici ‘mbrugliuni”, di Ruggero Ciancio e Mirella Claudio.

Nella giornata di sabato a partire dalle ore 19 i cittadini potranno assistere al saggio dei laboratori del Giù Giù. Alle 21 in piazza ci sarà l’esibizione del gruppo musicale “Ricci di Mare”. Saranno, inoltre, estratti i premi vincitori della riffa. Nel corso della due serate sarà possibile degustare pizza, panini, panzerotti, lasagne alla cosentina e parmigiana di melanzane realizzati da ristoranti e pizzerie locali.