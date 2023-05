Cosenza, a breve le attività per tutelare i minori fragili a sostegno delle famiglie

COSENZA – Saranno presto avviate dal Settore welfare del Comune di Cosenza le attività del programma P.I.P.P.I., finanziato sulla Missione 5.C2 del Fondo Nazionale del Ministero delle politiche sociali, nell’ambito del PNRR. Il Comune di Cosenza è, nel programma, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 1, beneficiario di un finanziamento pari a 211.500 euro.

Il programma P.I.P.P.I. che a livello nazionale risulta essere quello più ampio avviato nella storia delle politiche sociali con il coinvolgimento di 264 Ambiti Territoriali Sociali (ATS), 4.450 famiglie e quasi 5.000 bambini in situazioni di vulnerabilità, ha come obiettivo quello di rispondere al bisogno di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro e protettivo,contrastando attivamente l’insorgere di situazioni che favoriscono le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, le separazioni inappropriate dei bambini dalla famiglia di origine, attraverso l’individuazione di azioni idonee, di carattere preventivo, che hanno come finalità l’accompagnamento non del solo bambino, ma dell’intero nucleo familiare in situazione di vulnerabilità.

“L’avvio a breve delle attività del programma – ha commentato il Sindaco Franz Caruso – testimonia, una volta di più, l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti dei bambini e delle famiglie che versano in condizioni tali da risultare particolarmente fragili ed esposte ai diversi rischi, collegati alla loro situazione di vulnerabilità. Con le azioni poste a base del programma finanziato dal Ministero delle Politiche sociali, il Comune di Cosenza organizza una efficace azione di contrasto alla dispersione scolastica dei bambini opponendosi ad ogni forma di disgregazione del nucleo familiare e rafforzando la tutela dei minori e della genitorialità. Sono particolarmente grato – ha aggiunto Franz Caruso – all’Assessore Veronica Buffone, ma anche al team di professionisti in forza al settore welfare che, con il loro impegno e la loro competenza, hanno lavorato alacremente affinché il programma di intervento venisse ammesso al finanziamento”.

Il Programma P.I.P.P.I. consente l’esercizio di una genitorialità positiva e responsabile e la costruzione di una risposta sociale ai bisogni evolutivi dei bambini nel loro insieme. La finalità è quella di salvaguardare l’interesse del minore e dei nuclei familiari attraverso attività volte alla prevenzione del disagio. L’Ambito Territoriale Sociale di Cosenza è già in una fase più avanzata rispetto a quella di pre-implementazione, nel senso che sono stati già individuati, attraverso un’apposita manifestazione di interesse, i due Enti del terzo settore che gestiranno le attività di educativa domiciliare (la cooperativa “La Terra” e l’ATI “Maya-Crisalide”).

Individuate anche, grazie al lavoro di tutto l’Ambito Territoriale, le 10 famiglie target che prenderanno parte al programma e con cui sarà creata quella rete grazie alla quale saranno pensate azioni comuni con tutte le persone coinvolte nell’educazione del bambino. Insomma, si tenderà a costruire, attraverso l’equipe dell’ATS di Cosenza, una vera e propria “alleanza” tra tutte le persone che hanno a cuore la crescita dei bambini per aiutare i genitori a continuare a vivere insieme ai propri figli.