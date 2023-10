Cosenza, 28enne muore dopo 4 giorni di agonia: l’incidente sabato notte

COSENZA – Comunità in lutto a Motta Santa Lucia, il comune del Cosentino che piange la perdita di Francesco Pagliaro. Dopo una strenua battaglia durata quattro lunghi giorni all’interno delle mura dell’ospedale di Cosenza, Francesco, a causa delle gravi lesioni subite in seguito a un tragico incidente, ci ha lasciato. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, lungo la statale 616 che conduce a Motta, Francesco, un giovane di soli 28 anni, ha purtroppo perso il controllo del suo veicolo in circostanze ancora oggetto di indagine, finendo sotto un cavalcavia in modo tragico e fatale.

La famiglia, in un atto di grande generosità, ha scelto di concedere il consenso per il prelievo degli organi di Francesco, donando così la speranza di vita ad altre persone bisognose. Questo nobile gesto è stato un riflesso del carattere altruista di Francesco, che ha sempre cercato di aiutare gli altri. Francesco era un giovane che amava profondamente la vita e aveva recentemente realizzato un sogno aprendo il suo salone da barbiere a Falerna. La passione per il suo lavoro brillava in ogni taglio di capelli e in ogni sorriso che regalava ai suoi clienti, rendendolo una figura ammirata e apprezzata nella sua professione.