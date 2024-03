Cosenza: 8 Marzo, inaugurata al Palazzo di Giustizia “Passi di libertà. Un secolo di cammino”

COSENZA – Nutrita partecipazione questa mattina alla manifestazione e all’inaugurazione della mostra intitolata “Passi di libertà. Un secolo di cammino” patrocinata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA). Rappresentanti dell’avvocatura, della magistratura tra cui il procuratore Mario Spagnuolo, e delle istituzioni hanno preso parte ad una mattinata dedicata al ruolo e alle battaglie delle donne promosse dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, guidato dalla presidente Maria Gagliardi.

L’idea è quella di far conoscere una pagina importante della storia delle donne attraverso le leggi che l’hanno accompagnata dal 1919 ad oggi. Sedici pannelli divulgativi nei quali si ripercorre tutto il trascorso legislativo a favore delle donne e contro la loro discriminazione. Dopo il taglio del nastro, spazio ad un momento di confronto con la presidente Maria Gagliardi, Maria Luisa Mingrone, presidente del Tribunale di Cosenza, Ornella Nucci presidente dell’Ordine degli Avvocati. Donne che svolgono ruoli importanti. Il tutto accompagnato dalla soave e delicata musica dell’arpista Maria Elisabetta Longo.

“Se il tribunale è così oggi, e se io ho questo privilegio oggi è grazie alle tappe che hanno rappresentato cento anni di storia, fatte da tante donne che hanno portato al riconoscimento dei loro diritti”. Così l’avv. Ornella Nucci presidente del COA Cosenza. “Oggi, a me non sembra più una eccezione. Credo che le donne che si affermano debbano distinguersi per la loro competenza, per la loro tenacia, per la loro passione e per la loro capacità di rivestire al pari dei loro colleghi uomini posti di rilievo“.