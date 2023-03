Cosenza, 7 autovelox in città. L’annuncio di De Cicco: ecco dove verranno installati

COSENZA – “La Polizia Municipale, nella persona del Comandante Dott.ssa Alessia Loise, d’intesa con il Sindaco Franz Caruso e l’Assessorato che fa capo a Francesco De Cicco, ha inviato alla Prefettura cittadina, un dettagliato report chiedendo di installare nei punti critici dispositivi e attrezzature di controllo remoto del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del Codice della strada”. Lo scrive Francesco De Cicco, assessore ai quartieri e alla manutenzione delle strade di Cosenza.

De Cicco specifica che l’obiettivo è quello di rendere le strade cittadine più sicure dato che attualmente “sono diventate come quelle del celebre film “Fast and Furious”, a causa dell’alta velocità dei veicoli che viaggiano nel perimetro urbano. Gli incidenti sono frequenti. Per fortuna senza gravissime conseguenze. I rischi per i pedoni sono elevati”.

7 autovelox in città: ecco dove

“Solo dopo una attenta verifica delle zone cittadine in cui si registrano le maggiori violazioni, sono state individuate 7 strade dove la Polizia municipale intende intensificare i controlli: via Unità d’Italia, viale Cosmai, viale Magna Grecia, viale Marconi, viale Crati e viale Busento, via Panebianco”, precisa l’assessore De Cicco.

“È la prima volta che Cosenza decide di investire in un progetto di sicurezza stradale attraverso una serie di azioni, tra cui l’installazione di una rete di autovelox e la revisione dei limiti di velocità. Queste azioni porteranno ad un calo degli incidenti stradali – conclude l’assessore – con un conseguente risparmio per la collettività in termini di costi sociali, così come, di fatto, è già avvenuto negli altri paesi europei”.