Cosenza: 600 imprese cosentine alla 34ª Convention delle Camere di Commercio italiane all’estero”

COSENZA – La 34ma Convention Mondiale delle Camere di Commercio italiane all’estero, oltre che essere una vetrina per i tanti delegati delle varie Camere di Commercio presenti e per il territorio della provincia di Cosenza, rappresenta anche un’occasione per le 600 imprese cosentine che in questi giorni sono impegnate nei B2B che si svolgono, per constatare a quale mercata puntare, da quello africano, a quello nordamericano, asiatico o europeo, grazie alla rete delle Camere di Commercio. Una rete, quella camerale, presente in svariate zone del mondo, con la possibilità di continuare a fare crescere il “Sistema Italia” e a far conoscere il made in Italy.

