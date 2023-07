Cosenza: 5 chili di hashish in un borsa frigo nel ripostiglio, arrestata anziana casalinga

COSENZA – Gli uomini della polizia di Stato di Cosenza, nell’ambito dei serviti antidroga in città e nell’hinterland, hanno arrestato una donna, casalinga e incensurata, a seguito di una perquisizione nella sua abitazione eseguita ieri mattina.

Con l’ausilio dell’unità cinofila ‘Digos’, i poliziotti sono riusciti a rinvenire e sequestrare hashish per un peso complessivo di oltre 4 chili e 800 grammi che era ben nascosta in un frigo box da campeggio, nel ripostiglio dell’abitazione. Lo stupefacente era custodito in una busta in cellophane trasparente suddivisa in 50 panetti.

Il cane antidroga dopo aver fatto accesso al condominio ha puntato con insistenza la porta dell’appartamento di due anziani, insospettabili e una volta aperto, si è fiondato verso il ripostiglio indicando agli agenti il posto in cui cercare. Da qui la scoperta dell’ingente quantitativo di droga pronto per essere immesso sul mercato dello spaccio in città.