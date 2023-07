Cosenza: 40enne in manette, ai domiciliari trovato con un chilo tra cocaina e marijuana

COSENZA – La Polizia di Cosenza ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un quarantenne con precedenti di polizia a seguito di una perquisizione presso il domicilio dell’arrestato. Gli agenti hanno rinvenuto 141 grammi di cocaina e 820 grammi di marijuana. Nella circostanza è stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento e per la pesatura.

Parte della droga, rinvenuta all’interno di un appartamento, non è sfuggita all’infallibile fiuto di Max, il cane poliziotto delle Unità Cinofile della Questura di Vibo Valentia, che ha segnalato la presenza della sostanza stupefacente in alcuni locali nella disponibilità dell’uomo, di pertinenza dell’abitazione.L’uomo era già stato tratto in arresto lo scorso 29 marzo e posto agli arresti domiciliari nella stessa abitazione dove avrebbe continuato a svolgere la propria attività illecita. Stamattina i poliziotti però, hanno rinvenuto e sequestrato la droga e l’uomo è stato portato in carcere.