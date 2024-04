Cosenza, 4 premi per il giovane scrittore Gabriele Garofalo: poesie ed un racconto su Nuccio Ordine

COSENZA – Dalla presentazione del suo libro, “Filigrana del cuore – T’ama chi viver ama“, edito da Altromondo, che si è tenuta giovedì scorso al Museo del Presente a Rende, il viaggio del giovane Gabriele Garofalo è proseguito nella poesia e nella prosa. La passione letteraria del giovane studente cosentino è stata infatti premiata da tre Regioni italiane che, tra venerdì 19 e sabato 20 aprile, hanno tributato ben 4 premi al giovanissimo e prodigioso talento cosentino.

A Napoli presso il Palazzo Venezia, l’ANCoS, promotrice del Concorso Letterario “Mille parole per una foto”, ha voluto riconoscergli il Premio Speciale della Critica per la sua creatività, che gli è stato consegnato direttamente dal Presidente Nazionale di Confartigianato, Enrico Inferrera. La Giuria estremamente qualificata era composta dalla Presidente, la celebre scrittrice Angela Procaccini, e affiancata dalla illustre Professoressa Filomena Lombardo ed insieme, hanno voluto valorizzare la creatività di Gabriele, espressa nel racconto in onore dell’indimenticabile Nuccio Ordine, storico della letteratura, saggista e critico letterario, molto amato anche dai giovani lettori.

La motivazione del premio

Incarna lo spirito di chi scrive: “Il racconto/riflessione oscilla tra osservazioni oniriche e spesso quasi magiche e lampi descrittivi in cui compare, come una visione di Eden, la natura lussureggiante di colori e fertile di viti, aranceti e bergamotti della terra calabra. Corona lo stupore della narrazione, la valenza del libro, capace di donare fantasia e sogno alla vita”.

Proprio per lo sguardo dell’autore puntato sull’umanità e il suo destino, anche la Sicilia ha voluto tributargli l’onore del Primo Premio per la sua poesia sulla Famiglia, dal titolo ‘Zama’, in occasione del Concorso letterario in memoria della Prof.ssa Giusy Santonocito. Per il giovane poeta cosentino l’unione della famiglia vael più dell’oro ovvero come la lega di zama, in cui ogni componente è prezioso e nessuno prevale sugli altri.

Infine sabato 20 aprile, nel Lazio, ad Aprilia, a Gabriele Garofalo è stato riconosciuto sia il Primo Premio per la Poesia, con la sua indagine sulla fragilità della vita e la forza della speranza, che il Diploma di Merito per il suo racconto che celebra il valore dell’Amicizia e il ruolo della lettura. La cerimonia è stata organizzata dall’Associazione Horus ideatrice del Concorso “Incrociamo le penne”.

Un orgoglio e un vanto per la città e per la Calabria. Gabriele ha nel cuore uno sguardo attento e un amore per la sua terra d’origine, sempre evocata nel corso delle premiazioni e presente sia nella narrazione che nella sua lirica, talvolta anche con riferimenti storici e mitologici.