Cosenza, 30enne tenta il suicidio: l’intervento immediato del 118 lo salva

MENDICINO (CS) – Intervento determinante, che ha consentito di salvare una vita, quello messo in atto stamattina dal 118 di Cosenza. Il medico Piero Forte, l’infermiera Patrizia Ferro e l’autista, della Nuova Croce Azzurra, Katia Moretti sono accorsi in una abitazione a Mendicino, dove un giovane 30enne N.C., nato a Cosenza, ha cercato di togliersi la vita infliggendosi un taglio netto e profondo alla gola.

L’immediatezza dell’allarme, lanciato dalla sorella che per prima ha trovato il ragazzo e la celerità di intervento dei sanitari eroi hanno consentito di arrivare sul posto prima che la situazione fosse inesorabilmente compromessa.

I tre angeli l’hanno ‘afferrato dai capelli’, strappandola per un soffio alla morte. Il medico, con una tecnica straordinaria, spalleggiato dall’infermiera, ha eseguito la sutura della ferita, che si presentava profonda e letale, direttamente sul posto. Il giovane è stato “operato” e medicato sul luogo. Successivamente, quando il 30enne era stabile è stato trasportato in ospedale all’Annunziata non più in pericolo di vita. L’intervento miracoloso dell’equipe ha tratto in salvo il giovane da quello che doveva essere il suo ultimo gesto estremo, restituendolo alla vita.