COSENZA – All’indomani del tragico incidente stradale avvenuto ieri, tra via Falvo e via Martorelli a Cosenza, che ha portato al decesso del 17enne Antonio Ruberti, emergono alcuni dettagli relativi alla ricostruzione della dinamica. I rilievi, planimetrici e fotografici, eseguiti dalla Polizia Municipale di Cosenza ed in particolare dalla Squadra Infortunistica, sarebbero stati trasmessi al giudice e potrebbe prefigurarsi l’accusa di omicidio colposo.

Secondo quanto sarebbe emerso dalla ricostruzione eseguita dai vigili urbani infatti, l’auto della Polizia contro la quale il giovane ha impattato, una Jeep Renegade, non avrebbe rispettato la precedenza all’incrocio dove è avvenuto il tragico incidente. Da qui la possibilità che si proceda per accertare eventuali responsabilità del conducente della vettura di servizio. Ed ora si attendono le valutazioni della Procura in merito.

Il 17enne alla guida della moto e senza patente infatti, si sarebbe prima scontrato contro l’auto della polizia, per poi schiantarsi contro un muro. Nonostante indossasse il casco e l’immediato trasporto in ospedale, il giovane è deceduto poche ore dopo nel reparto di rianimazione dell’Annunziata di Cosenza. La motocicletta era risultata di proprietà di un soggetto con precedenti penali e i veicoli posti sotto sequestro.