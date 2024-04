Cosenza: 172° anniversario della fondazione della Polizia, chiuse piazza XV Marzo e via Spadafora

COSENZA – In occasione delle celebrazioni per il 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in programma domani, mercoledì 10 aprile, il Comando della Polizia Municipale ha istituito, con propria ordinanza, i divieti di transito e di sosta con rimozione, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, su Piazza XV Marzo e Via Spadafora, fatta eccezione per i veicoli autorizzati.

Il provvedimento è motivato da esigenze di carattere organizzativo e dal fatto che alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e numerose autorità civili, militari e religiose. L’ordinanza si è resa necessaria, altresì, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.