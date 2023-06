Cosenza: 10° cantiere di Agenda Urbana, passerella ciclopedonale sul parco Nicholas Green

COSENZA – E’ partito il decimo cantiere di Agenda Urbana per realizzare un collegamento delle piste ciclo-pedonali esistenti nei due Comuni riutilizzando uno storico ponte ferroviario esistente, ma in disuso dal 1987. Ad annunciarlo è il sindaco Franz Caruso che sottolinea “Sono queste le azioni ed i fatti che parlano un reale linguaggio di integrazione graduale ed efficace di realtà territoriali contermini, che potranno ritrovarsi sempre più unite e coese grazie alla spinta che parte dal basso e senza imposizioni dall’alto”.

“Si tratta del decimo cantiere che abbiamo aperto in città – conclude il sindaco Franz Caruso – relativo all’ambizioso progetto di Agenda urbana, che stiamo attuando velocemente grazie ad un lavoro quotidiano e determinato che porterà alla realizzazione di una somma di interventi, materiali e immateriali, che cambieranno il volto all’area urbana cosentina. L’ambiziosa strategia di sviluppo sostenibile ed a misura d’uomo del polo urbano Cosenza-Rende, costituisce, infatti, il motore di sviluppo di tutta l’area urbana e consentirà di fare un ulteriore salto di qualità al processo di integrazione delle due città, implementando e coniugando identità storico culturale e innovazione scientifica per costruire una città con funzioni urbane superiori, competitiva a livello meridionale ed europeo. Daremo così impulso alla crescita positiva di un raggio territoriale ampio e vasto capace di risplendere con i propri effetti benefici sull’intera provincia”.

“L’opera pubblica, che dovrà essere completata entro la fine di quest’anno – spiega il consigliere delegato ad AU, Francesco Alimena – ha l’obiettivo di realizzare, attraverso l’unione del parchi Robinson e Nicolas Green, un grande polmone verde dell’area urbana, una zona connettiva di verde che i cittadini potranno interamente raggiungere e attraversare a piedi o in bici grazie alle piste dedicate e alla nuova passerella accessibile anche alle persone con disabilità, il tutto realizzato in collaborazione con FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bici Cosenza. Nel progetto, inoltre, sono previsti non solo interventi manutentivi e di restauro per il ponte ferroviario divenuto passerella, ma anche piccole bonifiche sul verde esistente per una migliore fruibilità”.