Cosenza: “ἐνέργεια, dialoghi sull’energia”, un viaggio nelle sue infinite forme al teatro Rendano

- Advertisement -

COSENZA – Un viaggio nelle infinite forme dell’energia, attraverso tutte le sue articolazioni e sfaccettature. Si terrà il prossimo venerdì 28 marzo alle 18, al teatro Rendano di Cosenza la conferenza-spettacolo dal titolo “ἐνέργεια, dialoghi sull’energia”. Accademici, intellettuali ed esperti dialogheranno intorno a una parola – energia – carica di significati. Partendo dal mito, da Prometeo, che ruba il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini, e attraversando l’energia del corpo, della mente, dello spirito, dei luoghi, per proiettarci, infine, nel cosmo, tra la vita e la morte di una stella.

Sul palco, allestito con grandi ledwall in forma di ambiente immersivo, l’attore Marco Silani si cala nei panni di Prometeo, Alessia Tripodi, yogin e giornalista de IlSole24ore, ci guida tra lo Yin e lo Yang e le antichissime pratiche dello Yoga. La psicoterapeuta Lhoana Valentini ci porta a scoprire il nostro giardino interiore, mentre Nicodemo Passalacqua, direttore dell’Orto Botanico dell’Unical, esplora l’energia delle piante.

A parlare di genius loci, l’energia dei luoghi, è l’antropologo e scrittore Mauro Francesco Minervino. Felice Arena, invece, direttore laboratorio Noel (Natural Ocean Engineering Laboratory) e prorettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ci mostra di cosa è capace l’energia delle onde. Giovanni Amendola, matematico, informatico e teologo dell’Università della Calabria formula, invece, una propria interpretazione della Creazione, tra la fisica e la mistica dell’energia.

L’astrofisica delle galassie Sandra Savaglio, docente all’Unical, ci accompagna dentro l’universo. L’ingegnere Mario Calderini, professore ordinario presso la School of Management del Politecnico di Milano, spazia tra innovazione e “frugal AI”, per indicarci un approccio più sostenibile (e meno energivoro) all’intelligenza artificiale. La giornalista Donata Marrazzo, da cui nasce l’idea di ἐνέργεια, dialoghi sull’energia, conclude il ciclo degli interventi con una riflessione sull’energia della parola.

La musica è di Alessandro Santacaterina, chitarrista e compositore calabrese, innovatore del suono, con brani che ripropongono gli studi e le registrazioni realizzate in Calabria, negli anni ’50, dall’etnomusicologo texano Alan Lomax. Tra sogno e metafore il video artwork di Giuseppe Sottile.

«Abbiamo voluto creare un’iniziativa culturale che ci desse l’opportunità di un confronto alto su un tema che riguarda il futuro dell’umanità – spiega Kevin Pratticò, amministratore unico di Replanet, l’azienda che ha prodotto l’evento – e che ci consentisse anche di coinvolgere il pubblico in una rappresentazione gioiosa e immersiva che alterna immagini, musica e parole». L’occasione è il decennale dell’azienda, impegnata sui temi della sostenibilità e operativa nel settore dell’efficientamento energetico: Replanet è un’eccellenza calabrese, premiata nel 2024 dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e da Unical PMI (Dipartimento di Scienze Aziendali, in collaborazione con Fondazione Carical) per l’innovazione sociale. L’azienda ha portato l’innovazione anche all’interno del suo modello di business, utilizzando la “disruptive innovation”, un processo “dirompente” che amplia il mercato e la rete dei valori. Se ne discuterà in un mini talk in coda all’evento, con brindisi finale.