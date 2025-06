Corti Cosenza, il cinema e la scrittura creativa accendono la voce dei giovani. Tutti i premiati

- Advertisement -

COSENZA – Emozione, talento e visioni condivise hanno animato l’undicesima edizione di “Corti Cosenza”, il concorso scolastico dedicato alla scrittura creativa e ai cortometraggi, promosso dalla cooperativa Teatro in Note con la direzione artistica di Vera Segreti e quella organizzativa di Marianoemi Gervasi. La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva Sala Gullo della Casa delle Culture e ha visto una grande partecipazione di studenti, docenti e professionisti del settore audiovisivo. Ad aprire l’evento, i saluti istituzionali della stessa Segreti, anche direttrice della Casa delle Culture, e dell’assessora comunale Antonietta Cozza. L’edizione 2024-2025 ha visto coinvolti numerosi istituti superiori della provincia di Cosenza, tra cui il Valentini-Majorana di Castrolibero, l’IIS di Paola, il Liceo Fermi – Polo Tecnico Brutium, il Liceo G.B. Scorza e l’ITI Monaco.

Tra ospiti d’eccezione e testimonianze ispiratrici

A impreziosire la giornata, l’intervento sentito e partecipato del regista Lorenzo Adorisio, che ha saputo emozionare la platea raccontando il mestiere del regista e l’urgenza di formare “nuovi sguardi” capaci di raccontare la contemporaneità con autenticità. Al suo fianco, nomi di spicco del panorama audiovisivo calabrese come Francesca Pecora (vicepresidente di Hidalgo), Fabrizio Nucci (vicepresidente Confartigianato Cinema e Audiovisivo Calabria), la giornalista e docente Rosalba Baldino, e il regista Mauro Nigro, docente del laboratorio cortometraggi. Presente anche il messaggio della presidente di Hidalgo, Francesca Marchese, impossibilitata a partecipare.

Scrittura creativa: voci giovani e parole potenti

Nella sezione Scrittura creativa, il primo premio ex aequo è andato a due racconti profondi e lirici: La figlia dei venti di Claudia De Benedittis (con Elisabetta Naccarato, Sophia Pasqua e Sara Pino – Liceo Scorza), e Sognando la primavera di Giulia Cascardo (IIS di Paola). Al secondo posto Nel silenzio del bosco di Pantaleo Liserra (Liceo Fermi – Polo Brutium), mentre il terzo premio è stato assegnato a Era finalmente arrivata l’estate di Francesco Cofone (ITI Monaco).

Il Premio della Critica per la Prosa poetica è andato a Il gigante di Fallistro, opera intensa e visionaria di William Mario Pugliese (Liceo Fermi).

Per la sezione poesia, il podio è stato conquistato da:

1° posto: L’ultima danza delle foglie di Chiara Lenti (Valentini-Majorana)

2° posto: Nel silenzio della natura di Loris Magro (Monaco)

3° posto: La danza delle stagioni di Fabiana Valentina Aloi (IIS di Paola)

Il Premio della Critica è andato a Samuel Commisso (Monaco) per La mia natura, poesia delicata e intensa sull’identità personale.

I corti premiati: tra maschere, memoria e urgenze globali

Nella sezione Cortometraggi, primo premio al Liceo Fermi – Polo Tecnico Brutium con La naturalezza oltre le maschere, una riflessione poetica e profonda sull’identità e l’autenticità. Secondo posto per Sussurri dal mondo (Valentini-Majorana), che ha affrontato tematiche sociali con forza visiva. Terzo premio per Il respiro della pietra (ITI Monaco), un corto evocativo sul tempo e la memoria. Una menzione speciale è andata al Liceo G.B. Scorza per L’inquinamento, apprezzato per l’impegno ambientale.

“Un’edizione meravigliosa, sincera, profonda”

«È stata un’edizione meravigliosa, intensa, dove i giovani si sono espressi con sincerità», ha commentato Vera Segreti, ringraziando tutti i docenti, tra cui Baldino e Nigro, e le realtà partner come Hidalgo e Confartigianato Cinema Calabria. «Un grazie speciale a Lorenzo Adorisio, professionista di grande sensibilità che ha scelto di mettersi davvero al servizio dei ragazzi».