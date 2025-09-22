- Advertisement -

COSENZA – La manifestazione per chiedere la fine delle violenze a Gaza e a favore del popolo palestinese, ha portato in piazza a Cosenza oltre 4mila persone. Il lungo e rumoroso corteo, partito dal centro città con striscioni, bandiere e slogan in sostegno della popolazione palestinese, dopo aver percorso via Caloprese ed essere arrivato nei pressi di Piazza Bilotti, si è poi diretto verso lo svincolo autostradale di Cosenza Sud, provocando inevitabilmente il blocco della circolazione stradale in centro città.

Bloccato lo svincolo della A2 a Cosenza Sud

I manifestanti hanno occupato la rotonda in prossimità dello svincolo di Cosenza Sud, impedendo l’accesso e l’uscita dal tratto autostradale che al momento resta chiuso. Le conseguenze sul traffico cittadino sono state immediate: lunghissime code e automobilisti fermi in auto. Poi, la manifestazione è proseguita con il serpentone di persone che si è diretto verso via Roma e il centro città.

Sul posto erano comunque presenti gli agenti della Polizia Stradale (schierati anche con i mezzi) e personale della Digos, per monitorare la situazione e garantire l’ordine pubblico impendendo che le persone potessero entrare sul raccordo autostradale. La protesta al momento si sta svolgendo in maniera pacifica, con cori e interventi al megafono che hanno richiamato l’attenzione sul dramma umanitario in corso a Gaza.