Corruzione, Manna non potrà fare l’avvocato: nuova interdizione per il sindaco di Rende

CROTONE – Marcello Manna non potrà esercitare la professione forense. Arriva una nuova interdizione dall’avvocatura per il sindaco di Rende.

II Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Crotone ha proceduto, ieri, ad eseguire l’ordinanza emessa in data 30.01.2023 dal Tribunale pe il riesame di Salerno, con la quale è stato disposto il ripristino, nei confronti dell’Avvocato Manna: Marcello riceve una nuova misura cautelare interdittiva del divieto di esercizio della professione forense per la durata di un anno, dopo quella già imposta.

L’ordinanza del Tribunale per il riesame, con la quale in accoglimento dell’istanza di appello del PM veniva annullata l’ordinanza del GIP di revoca della misura interdittiva, è divenuta definitiva a seguito della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione che, il 5 maggio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai difensori dell’imputato, accusato di aver concluso nel maggio dell’anno 2019 un presunto accordo corruttivo con il Giudice Petrini, già in servizio presso la Corte di Appello di Catanzaro, diretto ad ottenere l’assoluzione e la conseguente scarcerazione del proprio assistito, Patitucci Francesco, già condannato in primo grado a 30 anni di reclusione per la partecipazione, quale mandante, all’omicidio di Luca Bruni avvenuto in Castrolibero nel 2012:

Il processo di merito, nel corso del quale verrà vagliata la fondatezza della ipotesi accusatoria, pende innanzi al GUP di Salerno attesa la scelta, di entrambi gli imputati, di essere giudicati con il rito abbreviato.