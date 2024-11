‘Corri Cosenza green’, dopo quasi un secolo torna in città la gara podistica agonistica

- Advertisement -

COSENZA – Una tradizione che risale agli anni venti del secolo scorso quando a Cosenza si affermavano le gesta del primo mezzofondista della città: Letterio Lillo Manganaro. Quasi un secolo dopo, Cosenza torna a promuovere una gara podistica agonistica. Se ne è fatta promotrice l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso raccogliendo una felice intuizione della consigliera delegata allo sport Chiara Penna che ha individuato nella A.S.D. Cosenza K42 del Presidente Giovanni Mondera l’associazione giusta e titolata per far rivivere in città, domenica 10 novembre, una giornata all’insegna del podismo agonistico, coniugandolo con una sana passeggiata all’aria aperta per gli appassionati dello jogging domenicale, chiamati a far ripercorrere le tracce di un’altra corsa per amatori che non si disputava da un po’ di tempo, la “Corri Cosenza green”, appunto una passeggiata a passo libero, aperta a tutti.

La gara podistica, che si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), partirà domenica 10 novembre, alle ore 9,00 da via Cesare Baccelli, con arrivo previsto sul Parco del Benessere. Il percorso prevede un circuito di 3 giri lungo circa 9 chilometri e che coinvolgerà la sede stradale di viale Mancini fino all’incrocio con via Giulia – che fungerà da giro di boa – per poi impegnare la carreggiata della pista ciclabile. La passeggiata a passo libero utilizzerà il medesimo percorso della gara agonistica, ma si concluderà dopo un solo giro. L’iniziativa – gara agonistica e passeggiata del benessere – è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, tenutasi nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il Sindaco Franz Caruso, la consigliera comunale delegata allo sport Chiara Penna, il Presidente della Associazione K42, Giovanni Mondera e, ospite speciale, Maurizio Leone, l’atleta calabrese più forte di tutti i tempi dopo Francesco Panetta, con una ventennale attività di altissimo livello, sia in campo nazionale che internazionale. Alla conferenza stampa ha presenziato anche Guerino Aiello, in rappresentanza dello sponsor ufficiale. Il Sindaco Franz Caruso ha sottolineato il valore particolare della manifestazione.

Caruso: “lo sport come aggregazione sociale e crescita culturale”

“Abbiamo sempre puntato molto sullo sport come momento di aggregazione sociale e di crescita culturale – ha detto Franz Caruso – ma riconoscendogli anche una importante funzione di prevenzione di tante patologie che riguardano la salute dei cittadini. Come Sindaco – ha aggiunto – sono responsabile della salute dei cittadini e noi abbiamo messo in piedi tante iniziative che riguardano proprio la loro salute. Prendere parte ad attività sportive e ad iniziative di questo genere significa stimolare la città ad una partecipazione corale alla vita stessa della nostra comunità”. Ma Franz Caruso ha legato l’iniziativa anche ad un altro obiettivo, quello di scoprire la bellezza della città di Cosenza. “Girare per la città e farlo con questo spirito agonistico – ha detto – dà anche la possibilità, a chi partecipa, di conoscere anche i luoghi più suggestivi della nostra realtà cittadina. Mi auguro che ci sia una partecipazione non solo di iscritti alla gara podistica, ma anche di pubblico che potrà seguire ed appassionarsi a questa iniziativa. Gettiamo un seme che mi auguro possa germogliare e dare la possibilità di incrementare anche questo sport nella nostra città. Ci abbiamo sempre creduto e abbiamo impostato una parte importante del nostro programma elettorale sul distretto dello sport, perché Cosenza è la città dello sport che, però, non è solo calcio. Ci sono tanti altri sport minori che hanno visto delle eccellenze a livello nazionale che appartengono alla nostra città che, purtroppo, non sono conosciute perché non c’è stata molta attenzione per gli sport minori. Credo, invece, che non ci siano sport di serie A e sport di serie B. C’è lo sport e noi dobbiamo dare spazio ad ogni disciplina sportiva perché ogni piccola branca dello sport può essere utile per far crescere la nostra collettività”. Subito dopo, la consigliera delegata allo sport Chiara Penna ha ringraziato, oltre al Sindaco Franz Caruso, gli organizzatori, il Comandante della Polizia Municipale e il consigliere comunale Francesco Turco, che ha avuto un ruolo importante nel tenere i contatti con gli organizzatori e gli sponsor. Chiara Penna ha ringraziato anche loro, lo sponsor ufficiale, presente in conferenza stampa con Guerino Aiello, ed anche gli sponsor tecnici, Mauro De Luca e Alessandro Scalzo. La delegata allo sport ha auspicato che domenica 10 novembre “ci sia una grande partecipazione e spero che sia l’inizio di una ulteriore collaborazione e che questa idea possa assumere un altro significato e un’altra dimensione negli anni futuri”.

Cosenza, un tradizione di podismo

Il Presidente della A.S.D. Cosenza K42, Giovanni Mondera ha ricordato i trascorsi storici del podismo cosentino. “Cosenza – ha detto – ha una tradizione di podismo e corsa su strada ad iniziare dagli anni venti del secolo scorso, con il giro podistico della città di Cosenza, vinto per molti anni da Letterio Lillo Manganaro che è stato il primo mezzofondista famoso della città di Cosenza. Su sollecitazione della delegata allo sport, Chiara Penna, abbiamo organizzato la manifestazione podistica che si svolgerà domenica – ha aggiunto Mondera – abbinandola alla “Corri Cosenza green, una passeggiata del benessere, a passo libero. In un unico momento abbiamo voluto far coesistere due aspetti. La corsa vera e propria deve fungere da stimolo per tutti coloro che vogliono assumere un nuovo stile di vita: i podisti agonisti con gli appassionati dello jogging domenicale”.

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche il campione mezzofondista Maurizio Leone, prestigioso testimonial dell’iniziativa. “Sono stato – ha sottolineato – l’atleta ed il mezzofondista più rappresentativo della città di Cosenza e per me è un grande orgoglio averla potuta rappresentare per diversi anni in giro per il mondo. Ogni qual volta la città decide di intraprendere iniziative di questo tipo, a me non può che fare un enorme piacere”. Per Maurizio Leone “Corri Cosenza” ha diversi significati: “intanto – dice – Cosenza è una città che guarda al futuro e, al di là dell’aspetto sportivo, vuol dire aggregare le persone anche di diverse etnie e mostrare il bel volto della città che deve essere conosciuto da tutti. Lo sport è cultura. È tutto molto bello e sono felice che sia tornata una gara podistica nella nostra città”. La conferenza stampa è stata poi conclusa dall’intervento di Guerino Aiello che prima di essere lo sponsor della manifestazione, è stato egli stesso un tifoso dell’atletica leggera ed anche un atleta praticante negli anni ’90.