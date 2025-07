Convocata l’assemblea provinciale del Partito democratico di Cosenza

- Advertisement -

RENDE – Si terrà all’hotel President di Rende domani, martedì 15 luglio alle 18.30, l’Assemblea provinciale di insediamento alla quale parteciperanno i membri elettivi in numero pari a 62, oltre ai membri individuati dall’articolo 13 dello Statuto tra i quali: i sindaci iscritti al PD, i consiglieri regionali, il Capogruppo alla Provincia, la rappresentante delle democratiche calabresi, i componenti della commissione per il congresso provinciale. Attesa la partecipazione del segretario regionale Nicola Irto.

L’assemblea di domani segue l’elezione del sindaco di Celico, Matteo Lettieri, a segretario provinciale del PD, avendo conquistato la maggioranza dei delegati – 34 contro i 26 attribuiti allo sfidante, Pino Le Fosse. L’assemblea del 15 luglio rappresenterà non solo l’atto formale di proclamazione, ma anche il primo banco di prova per definire le linee politiche del nuovo corso provinciale, in un momento cruciale per il centrosinistra calabrese.