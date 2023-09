Controlli tra Rende e Luzzi: trovati con marijuana, hashish e cocaina. Una denuncia e 7 segnalati

LUZZI (CS) – i militari della Stazione di Luzzi (CS), coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno denunciato in stato di libertà per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti un soggetto di 48 anni. .

Durante la perquisizione domiciliare, effettuata con la preziosa collaborazione del pastore tedesco “Enno” e il personale del Nucleo cinofili di Vibo Valentia, sono state trovate nel giardino di casa, cinque piantine di canapa indiana. Mentre all’interno dell’abitazione un quantitativo di droga – 21 gr. di “marijuana – era già essiccata e pronta per essere confezionata e venduta al dettaglio. Ma non solo, i Carabinieri sono riusciti a scovare anche un barattolo di 12 gr. di “hashish” ed altri 18 semi di pianta canapa, pronti per essere piantati. La droga è stata sottoposta a sequestro, unitamente al materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

Mirati controlli sono stati allargati anche nei Comuni di Rende, Acri, Rose e Lattarico ove i militari dell’Arma hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza sette persone, tutte d’età compresa tra 18 e 38 anni, quali “assuntori di sostanze stupefacenti” poiché, a seguito di perquisizione personale, sono state sorprese in possesso complessivamente di 17 grammi di sostanza stupefacente tra “marijuana”; “hashish” e “cocaina” sottoposti a sequestro.

Proseguirà nei prossimi giorni, la campagna di intensificazione dei controlli disposta dalla Compagnia Carabinieri di Rende per un deciso richiamo alla responsabilità e al rispetto delle regole adottate a tutela dell’incolumità e della salute pubblica e volti ad assicurare e prevenire ogni fenomeno di illegalità.