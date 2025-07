Controlli straordinari a Cosenza: Polizia, Carabinieri e Finanza presidiano l’autostazione

- Advertisement -

COSENZA – Dopo le polemiche sull’emergenza autostazione di Cosenza, snodo di partenze e arrivi e allo stesso tempo luogo di degrado e di scorribande criminali, si intensificano i controlli delle forze dell’ordine dopo che il tavolo tra il sindaco Franz Caruso e il prefetto di Cosenza Padovano.

Oltre agli ordinari controlli svolti singolarmente da tutte le Forze di Polizia, continuano incessanti i controlli straordinari della cosiddetta operazione “Alto Impatto” da tempo avviata in Provincia dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. In particolare equipaggi delle tre Forze di Polizia, congiuntamente, effettuano settimanalmente servizi straordinari di prevenzione presso aree e località individuate. Il potenziamento delle attività di controllo sul territorio attraverso le operazioni connesse di tutte le Forze di Polizia è finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

Ieri sera, la Questura di Cosenza con equipaggi della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” della Polizia di Stato, equipaggi del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cosenza ed equipaggi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, hanno effettuato un incisivo servizio di “Alto Impatto” nell’area delle Autolinee del centro cittadino. In stretta sinergia operativa il Personale impiegato ed i Militari, nel corso dell’intera serata di ieri, 30 giugno u.s., hanno effettuato posti di controllo, monitorato persone sottoposte agli obblighi di legge, elevato sanzioni al Codice della Strada, operato un sequestro amministrativo.