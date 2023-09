Controlli della polizia di Cosenza: marijuana nei biscotti, ragazza finisce in ospedale

COSENZA – Sono state contestate 369 infrazioni al Codice della Strada, 7 autovetture sono state sottoposte a sequestro amministrativo e 10 documenti di circolazione ritirati. Sono alcuni dei numeri dei controlli settimanali della Polizia sul territorio eseguiti anche presso esercizi commerciali. Quattro persone sono state denunciate per i reati di atti persecutori, ricettazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché il sequestro di sostanza stupefacente. In particolare la Squadra Mobile, ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa nei confronti di un uomo per il reato di atti persecutori ai danni dell’ex moglie.

Hashish nella stanza da letto

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in questo capoluogo, i poliziotti, con l’ausilio di unità Cinofile della Questura di Vibo Valentia, ha eseguito una perquisizione locale e personale nei confronti di un soggetto. Durante la perquisizione veniva rinvenuta, sotto un mobile della stanza da letto, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il soggetto è stato denunciato.

Molestava i passanti

La Squadra Volante è intervenuta a seguito della segnalazione giunta al 113, di un uomo che molestava i passanti con l’intento di aggredirli. Lo stesso, in evidente stato di agitazione, avrebbe inveito contro gli agenti e dopo essere stato riportato alla calma, è stato perquisito e trovato in possesso di droga. Inoltre, durante la perquisizione personale, veniva rinvenuto un telefono cellulare marca Xiaomi mod.MI 11, oggetto di smarrimento e regolarmente denunciato da una donna, presso la Stazione Carabinieri di Napoli. Per questi motivi è stato anche denunciato per ricettazione.

Ragazza intossicata da sostanze stupefacenti

Altro caso è stato quello di una segnalazione al 113, a seguito della quale la Squadra Volante si è recata al locale Pronto Soccorso per una giovane donna, che era staa trasportata dal 118 in codice rosso, per intossicazione di sostanze stupefacenti. Sul posto il personale operante notava la giovane adagiata sulla barella che, con difficoltà respiratorie ed in uno stato soporifero, non riusciva a proferire parole. La stessa, successivamente, in un brevissimo momento di lucidità riferiva di essere stata drogata con dei biscotti. Dopo pochi minuti giungeva un giovane riferendo di essere stato l’artefice di tutto ciò. Il giovane è stato perquisito ma addosso non gli è stato rinvenuto nulla. La perquisizione è stata poi estesa a casa del ragazzo e qui sono stati trovati 2 involucri con marijuana e hashish, una piantina di marijuana con numerose infiorescenze e, in un contenitore in plastica, e 18 biscotti preparati artigianalmente che emanavano il tipico odore della marijuana. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e sottoposto ad esame Narcotest eseguito presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica che ne confermava la natura. Il ragazzo è stato denunciato.

Giovani con un manganello, un coltello e droga

La Squadra Volante ha controllato 4 giovani di cui due maggiorenni e due minori e gli agenti hanno subito notato l’atteggiamento di insofferenza al controllo manifestata da un minore, il quale improvvisamente, dopo aver lanciato a terra un oggetto, successivamente recuperato e rilevatosi un manganello telescopico della lunghezza complessiva di cm. 62, tentava di fuggire a piedi ma prontamente raggiunto e contenuto dagli operatori.

Lo stesso avrebbe tentato dimenandosi, di sfuggire al controllo e nello stesso tempo avrebbe minacciato e offeso i poliziotti. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello richiudibile di cm 15 e di nr. 2 piccoli involucri contenenti modiche quantità di hashish e marijuana. All’interno del vano portaoggetti di uno scooter in uso allo stesso veniva rinvenuto un bilancino di precisione e la somma di € 1.250,00. Il giovane, accompagnato in Questura, è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e deferito in stato di libertà per resistenza, oltraggio a P.U. e possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

L’Ufficio Immigrazione

Ha proceduto alla consegna di 110 permessi di soggiorno; sono stati, inoltre, eseguite 2 Espulsioni di cui una eseguita con trattenimento presso il CPR e una con ordine di lasciare il territorio nazionale. Nell’ambito delle attività di indagine finalizzate alla individuazione di persone che, per la loro condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, gli specialisti della Divisione Anticrimine hanno individuato alcuni soggetti socialmente pericolosi, nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche. In particolare il Questore, quale Autorità Provinciale di P.S., in questa settimana ha emanato 5 avvisi orali e 1 provvedimento di foglio di via obbligatorio.