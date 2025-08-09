HomeArea Urbana

Controlli della Polizia di Cosenza: droga nascosta tra generi alimentari in un locale, chiusto per 15 giorni

In soli due giorni denunciati 2 soggetti per guida in stato di ebbrezza e stalking, identificate 811 persone. Elevate diverse contestazioni per violazioni al Codice della Strada

COSENZA – Continuano le attività di controllo della Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia di Cosenza, disposte dal Questore, Giuseppe Cannizzaro. Negli ultimi due giorni, la Squadra Mobile ha denunciato una persona per il possesso di sostanza stupefacente, abilmente occultata all’interno di generi elementari in un locale commerciale che, alla luce di tali elementi, è stato chiuso per 15 giorni ai sensi dell’art. 100 TULPS, con la finalità di preservare e garantire la sicurezza dei cittadini.

I servizi di controllo

Le attività messe in campo dagli Agenti della Squadra Volante e dei Commissariati della Polizia di Stato di Corigliano-Rossano, Castrovillari e Paola, anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, hanno permesso anche di denunciare 2 persone per i reati di guida in stato di ebbrezza e stalking, identificare 811 persone, controllare 445 veicoli ed elevare diverse contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Con l’approssimarsi del ponte di ferragosto, periodo in cui si registra abitualmente il maggior numero di spostamenti dei vacanzieri ed il sovraffollamento delle località turistiche, saranno particolarmente intensi i controlli ordinari e straordinari della Polizia di Stato su tutto il territorio, per garantire a tutti un tranquillo svolgimento delle vacanze.

