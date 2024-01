Controlli a Cosenza: due arresti. Trovato con 25 grammi di cocaina, obbligo di firma per un ventenne

COSENZA – Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Cosenza, dottor Giuseppe Cannizzaro due persone sono state arrestate da personale della Squadra Volante.

Nello specifico durante un posto di controllo, un ventenne, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 25 grammi di cocaina. Il giovane è stato tratto in arresto e ristretto al proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al ventenne è stata poi notificata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. È stato poi controllato un altro soggetto, pluripregiudicato, il quale risultava avere a suo carico una condanna alla pena di anni 2 e 9 mesi di reclusione per reati contro la persona. Al termine degli accertamenti di rito è stato arresto e tradotto presso al casa circondariale di Cosenza.