Consulenze e fondi europei “deviati”, Guccione «ecco il modello Annunziata»

- Advertisement -

COSENZA – «Se fosse vero, e ho pochi dubbi al riguardo conoscendo la serietà della Clsl medici, che l’Annunziata avrebbe pagato con fondi europei alcune docenze universitarie si consoliderebbe un quadro desolante per quanto riguarda la gestione finanziaria dell’azienda ospedaliera. Il tutto nel silenzio generale, e assordante, della Cittadella». Sono le parole di Carlo Guccione componente la direzione nazionale Pd e responsabile del comparto sanità a seguito della denuncia della Cisl medici che «si unisce alla crescita sconcertante di consulenze private non mediche riportate in bilancio. Da poco più di 80mila euro del 2023 a 1.368.000 euro del 2024».

«C’è di che essere preoccupati, se non allarmati. Senza contare i 9 milioni di fondi Por per l’acquisto di apparecchi ecogfafici senza sonde (inutilizzabili) e altre strumentazioni tecnologiche alcune delle quali “riposano” ancora negli scatoloni da oltre un anno. Ove acquistate. Il bilancio 2024, giova ricordarlo, si è chiuso con un perdita di oltre 29 milione di euro. C’è da chiedersi: ma cosa ci fa con il bilancio l’Annunziata? Si può agire con tanta spudorata leggerezza? E soprattutto – conclude Guccione – cosa fa il commissario Occhiuto? È al corrente? Controlla? Oppure non vede, non sente e non parla?».