HomeArea Urbana

Consiglio di Stato condanna l’ASP di Cosenza: illegittimo l’incarico di direttore della Chirurgia Generale

Respinto l’appello dell’Azienda Sanitaria: dovrà essere rivalutata la documentazione del dott. Carlo Chiodo, escluso ingiustamente dalla nomina a direttore della Chirurgia Generale

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 7205/2025 depositata il 4 settembre 2025, ha definitivamente respinto l’appello presentato dall’ASP di Cosenza, confermando quanto già stabilito dal TAR Calabria nella sentenza n. 1481/2024: l’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Generale è stato attribuito in modo illegittimo, a discapito del dott. Carlo Chiodo (difeso dallo studio Legale Avvocato Dario Sammarro & Co. di Cosenza) che ora dovrà essere correttamente rivalutato ai fini dell’incarico.

La vicenda

La controversia ha avuto origine da una procedura concorsuale interna bandita dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nel corso della quale al dott. Chiodo non era stato attribuito alcun punteggio per la voce “tipologia quali-quantitativa delle prestazioni”, con un massimo di 15 punti previsti. Motivo dell’esclusione, la presunta mancanza della sottoscrizione del Direttore Sanitario sulla casistica operatoria presentata. Questa penalizzazione, ritenuta infondata, ha impedito al medico di ottenere il primo posto in graduatoria.

La decisione del Consiglio di Stato

Nel rigettare sia l’appello principale che quello incidentale, il Supremo Consesso amministrativo ha chiarito alcuni principi fondamentali in materia di concorsi pubblici in ambito sanitario:

– Il punto centrale non era la possibilità di integrare tardivamente un documento, ma la sufficienza dell’autodichiarazione iniziale del candidato e l’idoneità dei documenti successivamente prodotti a supportarne la veridicità.
– L’obbligo di certificazione da parte del Direttore Sanitario, secondo il Consiglio di Stato, è da intendersi come riferito alla fase successiva di verifica, e non come requisito obbligatorio fin dal primo invio della documentazione.
– In base all’avviso pubblico, quindi, l’autodichiarazione del candidato era valida ai fini della valutazione, con la possibilità per l’amministrazione di verificarne la veridicità in un secondo momento.

Le implicazioni per le procedure concorsuali sanitarie

La decisione del Consiglio di Stato assume particolare significato nel panorama delle procedure concorsuali sanitarie, confermando l’orientamento giurisprudenziale che privilegia la sostanza sulla forma quando si tratti di valutare titoli regolarmente autodichiarati dai candidati. La decisione impone ora all’ASP di Cosenza di procedere alla rivalutazione della casistica operatoria del dott. Chiodo nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza, garantendo così il pieno riconoscimento delle competenze professionali maturate nell’ambito della chirurgia generale e delle sue subspecializzazioni.
Si attende dunque, nelle prossime ore, un avvicendamento al vertice della U.O.C. di Chirurgia.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Antonio Lo Schiavo

Fondi europei nel caos in Calabria, Lo Schiavo: «La Regione li ha gestiti senza...

Calabria
CATANZARO - «La Corte dei Conti conferma ciò che denunciamo da tempo: la gestione dei fondi europei in Calabria è nel caos completo, senza...
Vigili del fuoco intervento azienda rifiuti

Ennesima strage sul lavoro. Esplosione in un’azienda di rifiuti: tre operai morti e un...

Italia
MARCIANISE (CA) - Nuova strage sul lavoro in Italia. Tre operai sono morti in seguito ad una violentissima esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise,...

Firmo: arrestato per violenze alla moglie, anche davanti ai figli minori. L’ultima aggressione in...

Provincia
FIRMO (CS) - I Carabinieri di Lungro hanno arrestato in flagranza ritenuto un marito violento dopo l’ennesima aggressione alla coniuge. I fatti risalgono a...
Alfredo Citrigno

Cosenza Calcio, Citrigno «Pronto a trattare pubblicamente, ma Guarascio venga con dati e cifre...

Sport
COSENZA – L'imprenditore cosentino Alfredo Citrigno, già interessato all’acquisizione del Cosenza Calcio, avendo anche dichiarato pubblicamente di aver offerto 10 milioni di euro per...

L’intervista – Pasquale Tridico è pronto a cambiare la Calabria con una “mission” di...

Area Urbana
COSENZA – Non solo politica ma una vera e propria missione con una scelta di cuore. Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, da...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37391Area Urbana22501Provincia19913Italia8035Sport3876Tirreno2964Università1469
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Provincia

Firmo: arrestato per violenze alla moglie, anche davanti ai figli minori....

FIRMO (CS) - I Carabinieri di Lungro hanno arrestato in flagranza ritenuto un marito violento dopo l’ennesima aggressione alla coniuge. I fatti risalgono a...
Area Urbana

Investiti da un’auto all’uscita dal Marulla, giovane in gravi condizioni all’Annunziata

COSENZA - Era appena terminata la gara tra Cosenza e Catania, disputata allo stadio San Vito - Marulla di Cosenza quando due persone, sul...
Ionio

A Corigliano Scalo la “Festa della Stazione”, una tradizione che si...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Corigliano Scalo si prepara a vivere un fine settimana di grande festa, tra tradizione religiosa e spettacolo dal vivo. La...
corrado-alvaro
Calabria

Corrado Alvaro inserito tra gli autori del ’900 da studiare nelle...

CATANZARO - "Nei giorni scorsi ho avuto un’interlocuzione con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per proporre l’inserimento di Corrado Alvaro tra...
palazzo sersale cerisano sindaco di gioia
Provincia

Cerisano lancia un Master su leadership e gestione risorse umane: 20...

CERISANO (CS) – Il Comune di Cerisano, in collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e il Dipartimento di Scienze Politiche...
casa circondariale carcere cosenza
Area Urbana

Carcere di Cosenza, personale allo stremo: sit-in di protesta il 25...

COSENZA – La situazione all’interno della Casa Circondariale di Cosenza ha ormai superato il livello di guardia. Il personale penitenziario, da mesi costretto a...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA