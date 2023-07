Consiglio comunale di Cosenza, all’ordine del giorno anche lo svincolo dell’A2

COSENZA – Torna a riunirsi giovedì 14 luglio il Consiglio comunale di Cosenza. All’ordine del giorno anche la nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2023-2026

il Presidente Mazzuca e il segretario generale. Convocata dal Presidente Giuseppe Mazzuca la seduta del civico consesso, prevista per le ore 15, è in programma nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale di Piazza XV Marzo, attesa la temporanea indisponibilità della sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, interessata da lavori di riparazione strutturale.

All’ordine del giorno figurano:

1) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2023-2026, con la fissazione del relativo compenso;

2) la risposta all’interrogazione, presentata dai consiglieri Bianca Rende e Francesco Luberto, in merito all’utilizzo di somme vincolate (il punto venne rinviato nella seduta consiliare del 6 giugno scorso);

3) il riconoscimento di legittimità delle spese derivanti da lavori di somma urgenza eseguiti per fronteggiare il rischio di ulteriore crollo di materiale dal versante interessato dall’evento franoso del 6 aprile scorso, in via Petrarca, a ridosso della “Fontana dei 13 canali”, a tutela della pubblica incolumità;

4) La discussione sull’ordine del giorno relativo alla possibile realizzazione dello svincolo a sud di Cosenza dell’A2, con le relative determinazioni dell’assemblea:

L’eventuale seduta di seconda convocazione è prevista per sabato 15 luglio, alle ore 16,00.