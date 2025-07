Consiglio Comunale a Rende: approvato il bilancio e il Garante dell’Infanzia, mozione su Palestina

- Advertisement -

RENDE (CS) – Si è tenuta oggi la seduta del Consiglio Comunale di Rende, con un’agenda ricca di ben tredici punti all’ordine del giorno, a testimonianza dell’intensa attività amministrativa del Comune. La maggior parte delle proposte ha ricevuto il via libera dell’assise, segnando importanti passi avanti per la città.

Tra i punti salienti approvati, è di particolare rilievo il raggiungimento della quadra sul bilancio comunale, sapientemente illustrato dall’Assessore al Bilancio Federico Iorio , con il voto favorevole all’ Assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025 , e la ratifica della Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 .

Un’altra importante approvazione riguarda il Regolamento del Garante dell’Infanzia . Una figura di cruciale importanza e necessità in ogni centro urbano, che a Rende presto diventerà realtà. La presentazione della proposta da parte dell’Assessore all’Istruzione, Stefania Belvedere , è stata seguita dall’intervento della Consigliera Marinella Castiglione , che ha sottolineato l’importanza di tale istituzione.

Il Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza sarà un’Autorità indipendente, operante in piena libertà da qualsiasi istituzione pubblica o privata, senza alcun controllo gerarchico o funzionale. La sua nomina avverrà da parte del Consiglio Comunale, scegliendo tra figure di indiscusso prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche, sociali o pedagogiche, con un mandato che durerà per l’intera consiliatura e sarà rinnovabile una sola volta. Tra i suoi compiti principali vi saranno la vigilanza sull’applicazione delle Convenzioni ONU sui diritti del fanciullo, la promozione della conoscenza di tali diritti, l’ascolto di bambini e adolescenti, la segnalazione di violazioni o discriminazioni alle Autorità competenti, e la collaborazione con la rete dei servizi sociali e sanitari. Il Garante si configurerà come un luogo neutro di ascolto e di elaborazione di pensiero condiviso, con l’obiettivo di facilitare i rapporti e la corresponsabilità tra tutti i soggetti che si occupano di infanzia e adolescenza. È importante sottolineare che l’incarico non prevede alcun compenso, ma un rimborso spese.

Un altro punto significativo che ha ottenuto il voto favorevole è stata la Mozione presentata dalla Consigliera Rossella Gallo avente ad oggetto: “Riconoscimento dello Stato di Palestina e condanna delle stragi di innocenti e della crisi umanitaria in atto a Gaza”.

La seduta ha visto inoltre l’approvazione di numerosi altri punti fondamentali per la gestione e lo sviluppo del territorio, tra cui:

L’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Il riconoscimento di legittimità e ripiano di un debito fuori bilancio.

La seconda modifica del Programma Triennale 2025-2027 dei Lavori Pubblici.

L’approvazione del regolamento dell’asilo nido.

L’approvazione del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti.

La presa d’atto della conclusione della Conferenza dei Servizi per la realizzazione del gasdotto “Allacciamento Metallo Petroli SRL di Rende (CS)”, con apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

La modifica dell’ordine di tumulazione delle salme nel Cimitero di Rende.

La proposta di modifica dell’articolo 30 del Regolamento di Polizia Locale.

L’unica eccezione è stata la mozione relativa al Garante del Verde, del Suolo e degli Alberi , che sarà discussa nella prossima seduta consiliare.

Il Consiglio Comunale di Rende prosegue quindi il suo lavoro con determinazione, affrontando tematiche cruciali per la comunità e ponendo le basi per un futuro di maggiore tutela e sviluppo.

Rossella Gallo (M5S – Sinistra per Rende): “Rende sta dalla parte della pace”

“Nella seduta odierna il Consiglio comunale di Rende ha approvato la mozione da me presentata per il riconoscimento dello Stato di Palestina e la ferma condanna del genocidio in atto nella Striscia di Gaza”. A dirlo in una nota la consigliera comunale di Rende Rossella Gallo. “È un atto importante, che dà voce alla coscienza civile della nostra comunità. In un tempo in cui le istituzioni troppo spesso tacciono di fronte all’orrore, Rende sceglie invece di schierarsi con chiarezza dalla parte della giustizia, dei diritti umani e della pace. Gaza è diventata un simbolo della sofferenza e dell’impunità: bambini, donne e civili innocenti continuano a morire sotto le bombe, privati del cibo, dell’acqua, delle cure mediche, della possibilità stessa di vivere. Attraverso questa mozione, il nostro Comune chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina entro i confini del 1967 con Gerusalemme capitale condivisa, condanna la condotta dell’esercito e del governo israeliano come genocida e invita il Governo italiano a interrompere ogni fornitura di armi e a farsi promotore di un cessate il fuoco immediato e duraturo. Rende si impegna anche a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul territorio e a diffondere questo atto a tutti i livelli istituzionali. Dispiace constatare, ancora una volta, la totale mancanza di visione di una parte del centrodestra, che continua a portare avanti posizioni anacronistiche, non supportate dai fatti ma soltanto dall’appartenenza politica. In un momento in cui servirebbero lucidità e coraggio, si preferisce rimanere ancorati a schemi ideologici che negano l’evidenza delle violazioni dei diritti umani. Ringrazio chi ha sostenuto questo passaggio politico e culturale. Non è un gesto simbolico, ma un’affermazione concreta dei valori che ci definiscono: pace, dignità, autodeterminazione dei popoli, rifiuto della violenza e della guerra”.