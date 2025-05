Conservatorio di musica “Giacomantonio” di Cosenza, l’offerta didattica per il prossimo Anno Accademico

- Advertisement -

COSENZA – Il Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza propone per il prossimo Anno Accademico (2025-2026) una serie di corsi musicali che vanno a collocarsi nella ricca offerta didattica afferente al Triennio Accademico di primo livello e al Biennio Accademico di secondo livello, entrambi attivati presso lo storico Istituto Superiore di Studi Musicali con sede a Portapiana (Convento di S. Maria delle Grazie).

Dal 1° aprile al 23 maggio 2025 sarà possibile presentare le domande, in modalità telematica online, seguendo quanto indicato nella Guida ammissione. Gli esami si svolgeranno dal 16 giugno al 15 luglio. Le graduatorie dei candidati idonei saranno pubblicate sul sito del Conservatorio entro il 31 luglio. Modalità e tempi dell’immatricolazione degli idonei saranno resi noti dopo il 15 settembre 2025.

Le domande per il Primo livello (Triennio) si riferiscono alle seguenti scuole:

Discipline interpretative (Arpa, Basso tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno, Didattica della Musica, Direzione di coro e composizione Corale, Direzione d’orchestra, Eufonio, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Musica applicata, Musica elettronica, Musica vocale da camera per cantanti, Musica vocale da camera per pianisti, Oboe, Organo e composizione organistica, Organo e musica liturgica, Pianoforte, Prepolifonia, Sassofono, Strumentazione per orchestra fiati (indirizzo direzione), Strumenti a percussione, Tecnico del Suono, Tromba, Trombone, Viola, Violino,Violoncello); Discipline interpretative del Jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili (Basso elettrico, Batteria jazz, Canto jazz, Chitarra jazz, Clarinetto jazz, Composizione jazz, Contrabbasso jazz, Pianoforte jazz, Sassofono jazz, Tromba jazz); Popular Music (Basso elettrico pop/rock, Batteria e percussioni pop/rock, Canto pop/rock, Chitarra pop/rock, Pianoforte e tastiere pop/rock); Discipline della musica antica (Canto rinascimentale e barocco, Clarinetto storico, Clavicembalo e tastiere storiche, Fagotto barocco, Flauto dolce, Flauto traversiere, Liuto, Oboe barocco e classico, Tromba rinascimentale e barocca, Viola da gamba, Violino barocco, Violoncello barocco).

Le domande per il Secondo livello (Biennio) si riferiscono alle seguenti scuole:

Discipline interpretative (Arpa, Basso tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno, Didattica della Musica indirizzo musicale, Didattica della Musica indirizzo strumento, Direzione di coro e composizione Corale, Direzione d’orchestra, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Maestro collaboratore, Musica elettronica, Musica d’insieme indirizzo Musica da camera, Musica vocale da camera per cantanti, Musica vocale da camera per pianisti, Oboe, Organo, Organo e musica liturgica, Organo storico, Pianoforte, Sassofono, Strumentazione per orchestra fiati (indirizzo direzione), Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello); Discipline interpretative del Jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili (Basso elettrico, Basso elettrico pop/rock, Batteria e percussioni jazz, Batteria e percussioni pop/rock, Canto jazz, Canto pop/rock, Chitarra jazz, Chitarra pop/rock, Composizione jazz, Musica d’insieme indirizzo Musica jazz, Pianoforte jazz, Pianoforte e tastiere pop/rock, Sassofono jazz); Discipline della musica antica (Canto rinascimentale e barocco, Clarinetto storico, Clavicembalo e tastiere storiche, Fagotto barocco, Flauto dolce, Flauto traversiere, Liuto, Oboe barocco e classico, Tromba rinascimentale e barocca, Viola da gamba, Violino barocco, Violoncello barocco).

A partire dal mese di marzo si sono succeduti diversi incontri di presentazione delle diverse scuole attraverso i tradizionali “Open Days” di Flauto, Oboe, Fagotto, Clarinetto, Sax, Ottoni, Fiati.