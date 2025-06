Congresso Pd Cosenza: Caligiuri segretaria cittadina, Lettieri in vantaggio alla segreteria provinciale

- Advertisement -

COSENZ – Si è svolto ieri il congresso provinciale e di circolo del PD di Cosenza “Marica Zuccarelli”, che ha visto la riconferma della segretaria cittadina Rosi Caligiuri con un risultato netto. Con 131 voti a suo favore contro i 34 ottenuti dal candidato Alessandro Grandinetti, Caligiuri ha superato l’80% delle preferenze. Nella stessa sessione congressuale si è votato anche per la elezione del segretario della federazione provinciale del partito di Cosenza. Il candidato Matteo Lettieri risulta in vantaggio con il 64% delle preferenze, su un’affluenza pari al 54% degli aventi diritto al voto (Lettieri 603 preferenze – Pino Le Fosse 379 preferenze).

Il Comitato: “Grande soddisfazione per Lettieri”

Il Comitato Lettieri Segretario esprime grande soddisfazione per questo primo risultato, in particolare nei territori dell’area urbana: a Rende, Lettieri ottiene 118 preferenze, contro le 13 del candidato Le Fosse. Un risultato significativo anche a Cosenza dove Lettieri raccoglie il 25% dei voti. Grande sostegno alla mozione Lettieri anche negli altri collegi. Lettieri, infatti, è in vantaggio neo collegi Tirreno (91,2%), Pollino (74,8%), Presila e Sila (94,4 %), Ionio Sud (51,72%) e Savuto, dimostrando grande presenza e capillarità sui territori, mentre Le Fosse è in vantaggio nel solo collegio Destra Crati (85,53%).

I chiarimenti su presunte ‘irregolarità” al Congresso Pd di Rende

In merito, inoltre, alle notizie apparse nella giornata odierna sulla stampa locale, che segnalano presunte irregolarità verificatesi al seggio di Rende durante le votazioni per la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Cosenza, il Comitato Lettieri Segretario intende fornire i dovuti chiarimenti.

Il garante inizialmente designato per il seggio non si è presentato, rendendo necessario l’intervento della Commissione Provinciale di Garanzia, che ha, dopo aver sollecitato il garante più volte a recarsi al seggio, tempestivamente provveduto a nominare un nuovo garante. Nel breve lasso di tempo precedente all’arrivo del nuovo garante, avevano già votato 13 iscritti. Tali schede sono state immediatamente annullate, messe agli atti e non sono state conteggiate nel risultato finale. Le operazioni di voto sono quindi riprese regolarmente alla presenza del garante nominato, nel pieno rispetto delle procedure congressuali e delle garanzie democratiche. Il tutto è avvenuto alla presenza del rappresentante di lista della mozione Le Fosse, il quale, come riferiscono le numerose persone presenti, non ha subito alcuna aggressione. Inoltre, la data del congresso di Rende era stata definita già mercoledì scorso e votata all’unanimità dalla Commissione di Garanzia Provinciale.

Il Comitato tiene a ribadire la massima correttezza dell’operato dei componenti della presidenza del congresso a cui va un sentito ringraziamento e invita tutti i partecipanti al congresso a mantenere un clima di rispetto e trasparenza, nel superiore interesse del Partito Democratico e della sua comunità di iscritti. Il Partito Democratico, inoltre, proprio per assicurare la massima trasparenza e legalità, è dotato di Commissioni di Garanzia a livello provinciale, regionale e nazionale, che hanno tutti gli elementi per verificare la correttezza delle operazioni di voto.

Il candidato Lettieri esprime, inoltre, forte preoccupazione per quanto accaduto nel circolo di Corigliano Rossano, che, nell’ultimo anno, ha vissuto vicende complesse: tensioni legate alla fase pre-elettorale, un risultato amministrativo che poteva essere migliore e le dimissioni di gran parte del direttivo che chiedeva un cambio di passo. Nessuno ha colpe individuali, ma è evidente che si siano prodotte ferite e fratture che oggi devono farci riflettere. Numerosi iscritti avevano richiesto il rinvio del congresso locale e la celebrazione del solo congresso provinciale e, alla luce di ciò, Lettieri chiede – e pone pubblicamente la questione anche all’altro candidato Pino Le Fosse – se non sia il caso di valutare insieme l’opportunità di un rinvio del congresso cittadino, non per evitare il confronto, ma per provare, insieme, a creare le condizioni per ricucire, per risanare, per restituire piena forza a un circolo fondamentale per tutto il PD cosentino. Non una sospensione del dibattito, ma la volontà di rimettere al centro la politica e ricostruire una comunità democratica coesa, aperta, capace di rilanciarsi.

I lavori congressuali proseguiranno oggi e si concluderanno nella giornata di domani. Buon congresso a tutti e tutte con la speranza che si rispetti sempre il voto democratico senza creare confusione ad arte per nascondere sconfitte sonore e clamorose come avvenuto a Rende.