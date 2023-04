Condotta storica scoperta a Cosenza, dovrebbe risalire al 1820

COSENZA – “Nella città di Cosenza, nei primi anni del XIX secolo l’Amministrazione cittadina iniziò a discutere di alcune importanti opere pubbliche, realizzate solo alcuni decenni dopo. Tra questi il teatro, il cimitero e i condotti sotterranei”. Lo dichiara il presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata, dopo la scoperta nei giorni scorsi a seguito di alcuni sopralluoghi sulle condotte fognarie della città.

“Da alcuni documenti conservati presso l’Archivio di Stato, emerge come l’amministrazione cittadina dell’epoca iniziasse a pensare a delle importanti opere per migliorare la vita dei cosentini. Nel 1811 si tornò a discutere di questa e varie altre opere da realizzare”.

“In particolare si parlava della “restaurazione e formazione de’ condotti sotterranei, come anche quelle di un pubblico cimitero, un Teatro, ed i lumi di riverbero, per illuminare la città in tempo di notte”. Opere importanti dunque. I condotti erano un sistema di incanalamento delle acque. Noi vogliamo scoprire e mappare i condotti storici fognari della città”.