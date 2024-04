Concorso Unical, caos al Santachiara di Rende: «parcheggi selvaggi e assenza di controlli»

RENDE (CS) – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un utente in ferimento alla situazione che si è venuta a creare oggi (e che accade occasionalmente in vista di un evento/concorso) al Parco Acquatico Santa Chiara a Rende, sede dei test per la preselezione finalizzata all’assunzione di 51 amministrativi all’Università della Calabria.

grave situazione riguardante il parcheggio selvaggio di veicoli durante eventi e concorsi presso il lago balneabile Santa Chiara a Rende. Una lettrice segnala la “a Rende. «È con profonda preoccupazione che esprimo la mia delusione per l’inerzia dell’amministrazione comunale nel gestire questa problematica, la quale sta causando notevoli disagi e mettendo presumibilmente a rischio “anche” la sicurezza dei cittadini e dei residenti. È evidente che, l’assenza di controlli adeguati, al parcheggio abusivo delle auto sulla careggiata durante tali eventi, ha generato una serie di conseguenze negative».

«Innanzitutto, la presenza indiscriminata di veicoli – lungo le strade limitrofe della struttura – sta ostacolando gravemente la viabilità, specialmente nelle ore di punta. Questo non solo crea disagio per chi ci vive, ma può anche favorire situazioni di pericolo in caso di emergenze che richiedano un accesso rapido alle vie di fuga. Inoltre, la mancanza “totale” di supervisione ha comportato la formazione di situazioni potenzialmente pericolose, con veicoli parcheggiati in maniera disordinata e irregolare lungo le strade. Questo ha già causato incidenti e situazioni di pericolo per i pedoni e gli automobilisti. È fondamentale agire tempestivamente per prevenire ulteriori disagi e garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano questa zona. Almeno per il prossimo futuro. Mi aspetto che l’amministrazione comunale prenda immediatamente provvedimenti concreti per risolvere questa problematica».

«Sono necessari controlli più rigorosi durante gli eventi e i concorsi, con l’installazione di barriere o la designazione di aree di parcheggio specifiche che al momento sono limitati. Inoltre, è essenziale aumentare la sorveglianza delle forze dell’ordine per scoraggiare comportamenti illegali e garantire il rispetto delle normative sulla viabilità e sulla sicurezza stradale. In quella zona vige l’anarchia? Spero sia lecito domandarlo.

Restiamo civili – conclude la nota – e collaboraiamo tutti per una società migliore, lo dico con tanta sincerità, non per fare inutili e sterili polemiche, soprattutto politiche».