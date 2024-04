Concorso MIC: 46 posti da catalogatore. Anche per la Biblioteca nazionale di Cosenza

COSENZA – Un posto come esporto catalogare nella Biblioteca nazionale di Cosenza. Il Ministero della Cultura ha indetto un concorso, tramite selezione pubblica, per 46 esperti catalogatori nelle biblioteche pubbliche statali riservato a persone in possesso della laurea. Il collaboratore è chiamato a supportare l’attività delle biblioteche al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza. Qui l’avviso pubblico con bando e domanda di partecipazione.

Sedi e regioni. Un posto anche nella Biblioteca nazionale di Cosenza

I posti sono previsti nelle seguenti biblioteche pubbliche:

PUGLIA – BARI BIBLIOTECA NAZIONALE 2

SARDEGNA – CAGLIARI BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 1

SARDEGANA – SASSARI BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 1

CALABRIA – COSENZA BIBLIOTECA NAZIONALE 1

LOMBARDIA – CREMONA BIBLIOTECA STATALE 1

LOMBARDIA – PAVIA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 1

TOSCANA – FIRENZE BIBLIOTECA MARUCELLIANA 1

TOSCANA – FIRENZE BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA 1

TOSCANA – FIRENZE BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE 3

TOSCANA – FIRENZE BIBLIOTECA RICCARDIANA 1

LIGURIA – GENOVA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 2

TOSCANA – LUCCA BIBLIOTECA STATALE 1

TOSCANA – PISA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 1

FRIULI VENEZIA GIULIA – GORIZIA BIBLIOTECA ISONTINA 1

MARCHE – MACERATA BIBLIOTECA STATALE 1

CAMPANIA – NAPOLI BIBLIOTECA NAZIONALE 4

CAMPANIA – NAPOLI BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 3

VENETO – PADOVA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 1

VENETO – VENEZIA BIBLIOTECA MARCIANA 3

BASILICATA – POTENZA BIBLIOTECA NAZIONALE 2

LAZIO – ROMA BIBLIOTECA ALESSANDRINA 2

LAZIO – ROMA BIBLIOTECA CASANATENSE 2

LAZIO – ROMA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE 4

LAZIO – ROMA BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA 2

LAZIO – ROMA BIBLIOTECA VALLICELLIANA 1

PIEMONTE – TORINO BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA 2

PIEMONTE – TRIESTE BIBLIOTECA STELIO CRISE 1

Esperienza, competenza e compiti del catalogatore

Rientra in tale attività la catalogazione secondo le procedure informatiche del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) di materiale bibliografico corrente e delle nuove acquisizioni delle biblioteche, nonché l’individuazione e il recupero catalografico di raccolte librarie già catalogate in formato cartaceo. Il collaboratore deve pertanto aver maturato specifiche competenze ed esperienze pluriennali nel settore di intervento. Dovrà occuparsi della classificazione delle risorse, della creazione di record bibliografici, della standardizzazione dei dati, della gestione delle risorse digitali e dell’assistenza agli utenti. Il lavoro del catalogatore è cruciale per mantenere l’efficienza e l’accessibilità della biblioteca, permettendo agli utenti di trovare e utilizzare le risorse necessarie per la ricerca, lo studio e il piacere personale.

Bando e domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, da presentarsi a partire dal 9 aprile 2024, dovrà essere compilata esclusivamente tramite apposito modello allegato, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dg-bda.collaborazioni@pec.cultura.gov.it. Pena nullità le domande dovranno pervenire al suddetto indirizzo pec entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 24 aprile 2024.

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in Lettere con indirizzo storico-artistico o in Lingue e culture moderne o in Beni culturali o equipollenti;

b) Esperienza professionale di almeno otto anni, di cui almeno quattro anni maturata in incarichi di inventariazione, catalogazione o digitalizzazione di beni librari;

c) Conoscenza avanzata dello specifico software applicativo di catalogazione SBN utilizzato nella sede indicata nella domanda di partecipazione. Gli applicativi SBN in uso sono rilevabili alla seguente pagina.

d) Partita IVA