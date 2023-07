Annunziata, Concorso di Ostetricia e Ginecologia. La replica del legale: «nessuna sospensione»

COSENZA – In merito alla nota diffusa ieri dallo studio legale Morelli e Ciambrone, sul concorso di Ostetricia e Ginecologia all’Annunziata di Cosenza, riportiamo integralmente la replica dell’avvocato Federica Russo.

“In merito alla nota a firma degli Avv.ti Ciambrone e Mascaro relativamente al Concorso indicato in oggetto si precisa quanto segue: La sentenza del TAR Calabria di rigetto dell’originario ricorso dell’assistita degli avv.ti Mascaro e Ciambrone non è stata assolutamente sospesa. Nel provvedimento emesso il 28 luglio 2023 si legge testualmente che “nella comparazione dei contrapposti interessi, risulta prevalente quello dell’Amministrazione intimata alla prosecuzione della procedura concorsuale” per cui ad oggi, la sospensione del concorso è rimasta un mero auspicio dell’appellante. L’unico risultato concretamente ottenuto dall’appellante, è costituito dalla fissazione di una udienza di merito in tempi ristretti, al fine di consentire ai giudici di palazzo spada, di definire una volta per sempre questa vicenda, che, anche in considerazione dei travisamenti dei provvedimenti giudiziari che hanno visto fino ad ora sempre soccombente l’odierna appellante, ha assunto e continua ad assumere toni grotteschi. Tanto è dovuto al fine di non diffondere notizie false o comunque non corrispondenti al vero”.

Avv. Russo Federica