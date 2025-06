Concorsi pubblici a Cosenza, d’Ippolito accusa: «Dal Comune nessuna comunicazione ufficiale»

- Advertisement -

COSENZA – La commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal Consigliere Giuseppe d’Ippolito, si è riunita nei giorni scorsi per prendere atto della pubblicazione delle convocazioni dei bandi per l’assunzione del personale, pubblicati a suo tempo.

L’amministrazione comunale di Cosenza, infatti, aveva da tempo avviato le procedure che avrebbero portato all’inserimento nell’organigramma comunale di circa 50 risorse a tempo indeterminato.

Per questi motivi più volte la Commissione comunale si era riunita per ottenere notizie, e dall’incontro avuto con la Dirigente del Personale sono emerse una serie di caratteristiche generali, che accomunano i diversi concorsi. In linea di massima tutti i candidati che avevano i requisiti minimi per partecipare ai bandi sono stati ammessi con riserva. Pertanto, possono partecipare alla prova scritta che, a seconda dei diversi bandi, si terrà, secondo specifico calendario – solo in due casi suddiviso in sessioni – in linea di massima dai primi di Luglio presso Hotel Europa.

“Di non minor conto – sottolinea il Presidente della commissione controllo e garanzia, Giuseppe d’Ippolito – è che l’ente, a differenza di quanto fatto per i precedenti concorsi già espletati, ha inteso avvalersi, per la composizione delle commissioni, della rosa dei nomi forniti dalla società esterna cui è stata affidata la gestione delle procedure concorsuali. Mancano, però, ancora le commissioni dei concorsi per dirigenti. Nulla lascia presagire una decisione di segno contrario a quella appena assunta. Da ultimo le prove scritte saranno formulate in quesiti a risposta multipla, sulle materie espressamente indicate nel relativo bando, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali appositamente forniti per la specifica prova.

“Nessuna comunicazione sul concorso dal Comune di Cosenza”

“Come minoranza del Comune di Cosenza – continua il Presidente d’Ippolito – abbiamo preso atto che nuovamente nessuna comunicazione, oltre gli adempimenti di legge, è stata data, eppure nelle ultime settimane abbiamo letto un’iperattività dell’Amministrazione Caruso, quanto meno sui giornali, o se vogliamo a colpi di conferenze stampa, ma neppure una parola è stata spesa per dare questa importante notizia.

Poco male, invitiamo – conclude il consigliere comunale – ogni partecipante a prendere visione del proprio turno e di verificare, attraverso la piattaforma InPa, o sul sito del Comune, attraverso la specifica sezione sui bandi di concorso”.