Con l’inaugurazione del corso d’Infermieristica, l’Unical arriva nel centro storico di Cosenza

COSENZA – Si è svolta questa mattina, alla presenza delle massime autorità istituzionali civili, militari ed ecclesiastiche, la cerimonia di apertura del corso di Laurea in Infermieristica dell’Università della Calabria, nel complesso monumentale di San Domenico, nel centro storico di Cosenza, dove gli studenti seguiranno le lezioni, a pochi passi dall’ospedale dell’Annunziata dove svolgeranno, invece, i tirocini.

“Un’iniziativa – ha dichiarato il Rettore, il professor Nicola Leone, – che ricade nell’ambito dell’apertura al territorio da parte dell’Unical”. Mentre per il sindaco di Cosenza, Franz Caruso “quello di oggi è uno dei risultati che si era fissata questa Amministrazione comunale sin dal suo insediamento. Sono grato al Rettore, il professore Nicola Leone, per quello che ha saputo cogliere da questa iniziativa, per aver perseguito insieme a me questo obiettivo che si è reso possibile proprio perché si sono unite due volontà, quella di avvicinare l’Università alla città capoluogo e quello della città capoluogo di avere questo presidio culturale, nella parte più importante dal punto di vista culturale della nostra città che è per l’appunto il nostro centro storico”.